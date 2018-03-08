兩會觀察－彰顯公正自信 拋開按鈕表決器

2018年03月08日 04:11 中國時報 羅印冲

修憲無小事，何況這次大陸修憲還將拿掉國家主席和副主席任期限制，當然需要高度的人大授權，同時要顧及投票公正性和可驗證性，才能取得修憲合法性。

大陸這次修憲與過去做法相似，以無記名票箱投票方式表決，電子系統計票，難以追蹤投票意向，做到最基本的形式公正。修憲案需全體代表三分之二以上贊成才能通過，除凸顯修憲慎重，也顯示中共中央有充分自信。

一位長期在大陸兩會系統任職的中共黨政人士分析，以無記名票箱投票方式表決，這是很科學的做法，而且既然填寫了選票，就表示可經過複查和驗證，完全沒有可能造假的空間。

該人士提到，一般議案沒修憲案慎重，影響也較小，基本是透過桌上的電子按鈕器進行表決，但這種按鈕表決的方式，比較有造假可能，因可從系統中查詢投票的意向。至於電子系統計票，則如同學生填寫完高考答案卷，也是由電子系統計算最後的分數，也是禁得起考驗的科學程序。

大陸全國人大自1990年起，開始使用電子按鈕表決器，但有關按鈕表決器是否能真正反映代表的真實意見，則一直都有質疑的聲音。據大陸民法泰斗、人大常委會前委員江平在《沉浮與枯榮：八十自述》透露，曾聽過人大常委會主管人員的內部說法，表決器在設計的時候是按照「能夠查出來」的思路設計的，如果誰不表決，是能查出來的。

總之，對於這次修憲案，人大仍決定以無記名票箱投票方式表決，不採用按鈕表決器，讓參與表決的代表更能表達自身的真實意見，也對外顯示修憲案表決程序公正科學；修憲需三分之二以上同意票才算通過，顯示中共中央對推動修憲案的高度自信。

而大陸國家主席習近平昨天出席人大廣東團審議時，首度針對修憲案表態，表示「完全贊同憲法修正案草案」；修憲草案在形成過程中「充分發揚了民主」，「體現了黨和人民的共同意志」，但未提到國家主席任期的問題。結果如何，就等11日揭曉。

(中國時報)