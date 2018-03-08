張志軍籲台青大膽西進

2018年03月08日 04:11 中國時報 陳柏廷 、 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸國台辦公布惠台31條措施，國台辦主任張志軍表示，人大台灣團的代表和他反映，「台灣的親戚朋友立刻打電話，覺得非常好，尤其是年輕人可大膽西進，用好這些政策措施，在大陸實現更好的發展。」

張志軍6日參加福建代表團審議政府工作報告，他發言時說，31條措施獲得台灣民眾好評，大陸要落實政策，評估效果；「還要根據形勢發展、兩岸同胞的一些新要求，研究制定一些含金量更高的措施。」努力構建兩岸命運共同體，扎實推進祖國和平統一進程。

張志軍解讀今年的「政府工作報告」稱，涉台部分一段話七行字，傳達大陸對台工作的大政方針是一貫的、是明確的，它不會因為、也沒有因為台灣政局的變化而改變。大陸堅持一個中國原則和九二共識，說明大陸處理台灣事務的根本原則是「大陸和台灣，海峽兩岸，同屬一個中國，是一個國家的關係，不是兩個國家或一中一台的關係。」

張志軍指出，過去大陸很多只講兩岸關係和平發展，「這次不僅提到繼續推動兩岸關係和平發展，也要推進祖國和平統一進程」，這個意義是重要的。但是大陸同時強調需要堅守「紅線」，堅決維護國家主權和領土完整，絕不容忍台獨分裂。

此外，中共中央政治局常委汪洋昨日談及涉台事務，他說，對台工作首要任務是堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對和遏制任何形式的台獨分裂活動，要持續深化兩岸交流合作。

(中國時報)