陸稅改翻新 增列教育、醫療專項扣除

2018年03月08日 04:11 中國時報 李文輝／綜合報導

大陸稅改在即，財政部副部長史耀斌7日在大陸全國人大指出，個稅起徵點，會根據居民消費價格變化，確定提出提高起徵點的政策性建議；這次稅改前所未有增加了專項扣除，首選重點是子女教育、大病醫療。此外，大陸經濟學家李稻葵主張房地產稅不應「一刀切」，而且要列為地方稅，財政部表示，這是全球房地產稅趨勢。

大陸13屆全國人大一次會議昨邀財政部長肖捷、副部長史耀斌、胡靜林以「財稅改革和財政工作」為題，召開記者會。史耀斌表示，個稅起徵點會根據居民消費價格的變化設定；這次個稅改革前所未有地重點增加子女教育、大病醫療等專項扣除，會根據實際情況，具體確定專項扣除專案規模和數量。

史耀斌強調，將改革完善個稅徵稅模式，將分類稅制轉化為分類與綜合稅制相結合的徵稅模式，將一些勞動性所得，如工資薪金、稿酬等，作為綜合所得合併起來，然後確定起徵點開徵。

史耀斌稱，目前全球房地產稅有按價徵稅、稅收優惠水準不一、屬地方稅、稅基確定較複雜等4個共性安排。大陸房地產稅法律草案，正在起草完善，會按照國情合理設立房地產稅制度。總體思路是立法先行、充分授權、分步推進。

《深圳商報》報導，大陸全國政協委員、北京清華大學中國與世界經濟研究中心主任李稻葵建議，房地產稅應該定位為地方稅，由全國人大常委會制訂大原則，細則要下放到地級市。

李稻葵表示，全大陸沒有統一的房地產市場，不像貨幣那樣可流通，各個城市都不一樣，有的地方房子過剩、有的短缺，所以不要一刀切，要因地制宜。

(中國時報)