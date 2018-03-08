勒索第一金比特幣 23歲打工仔厲駭

2018年03月08日 04:11 中國時報 張孝義 、 吳堂靖 ／綜合報導 ／綜合報導

第一金融集團前年9月傳出遭駭客勒索市值百萬的「比特幣」，銀行未在第一時間回應，網路交易系統隨即遭全面癱瘓。案經台北地檢署指揮新北市調處追查1年多後發現，該名駭客竟是來自國內年僅23歲的陳姓男子，6日前往彰化將他逮捕後，更查出陳早已使用相同手法橫行大陸、新加坡等地，得手3000多萬元。

高職畢業 網路自學犯案

由於2017年2月間，包括凱基在內的13家金融機構也受到DDoS攻擊及勒索，陳嫌到案後，檢調也深入追查他涉案的可能，不過，經比對所查扣電腦、手機等相關證物，初步排除陳嫌涉及其他金融機構的攻擊、勒索行為。複訊後，除先將陳男請回外，仍擴大追查其所涉及的其他不法。

據了解，畢業高職資訊科的陳男，相當聰明，平日喜好鑽研電腦資訊與駭客手法，目前沒有正式工作，是名憑著資訊技能打零工的「打工仔」。他到案後相當配合調查，坦承駭客攻擊的方式與手段，全是靠網路與相關書籍自學而成，除了第一金控沒有回應勒索付款，其他包括一些網路遊戲公司都成功達到勒索目的。

攻擊網銀 影響金融交易

檢調指出，2016年7月間，第一銀行爆發國際駭客侵入ATM系統詐領案，陳男認為有利可圖，鎖定第一銀行及第一證券作為勒索目標，並要求透過網路支付比特幣，藉以規避追查。

第一金於前年9月21日接獲署名「F- Da-YCn」駭客寄發的勒索信，要求支付市值約100多萬台幣的50顆比特幣，否則將全面癱瘓集團所屬的第一銀行、第一金證券等公司網路設備。

陳男未在第一時間獲得銀行回應，隨即在當日晚間及隔天上午，發動DDoS（阻斷服務攻擊）攻擊，導致2家公司網路中斷，網銀客戶無法連結個人網路銀行、辦理金融業務，也無法在券商電子平台下單買股票，嚴重影響金融交易秩序，引起金管會等單位重視。

海外勒索 遊戲公司認賠

第一金控隨即向調查局新北市調處報案，資安人員經過1年半追查，分析比對恐嚇電子郵件、攻擊IP來源等網路紀錄，6日報請台北地檢署檢察官蕭奕弘指揮並搜索陳男位於彰化住處。

陳男到案坦承犯行，更表示早以相同手法對大陸、新加坡等大型遊戲軟體公司進行DDoS攻擊與勒索，共得手約100多顆比特幣，不法獲利約台幣3000多萬元。

(中國時報)