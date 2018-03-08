亞太師生控訴「我們做錯什麼」

亞太創意技術學院師生7日在教育部前抗議，校方承諾對老師「全數還薪」跳票，被迫轉學的學生權益未獲任何補償，形同「亞太董事會打臉教育部！」（方濬哲攝）

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中國時報
／台北報導

「原校畢業要保障」、「強逼轉學要補償」，亞太創意技術學院105學年由怡盛集團入主後，以轉型為由關掉多數科系，當年就造成休學、退學高達496人，這群被學校放棄的學生昨到教育部前抗議，他們哽咽控訴「我們做錯什麼」?要求得到公平待遇。

高教工會帶領下，20多名亞太師生到教育部陳情，高教工會組織部主任林柏儀說，農曆年前夕，在教育部技職司長楊玉惠主持的協調會，亞太校方與董事會承諾「過年前全數償還亞太教師105學年欠薪」，如今1個月過去，這個承諾卻跳票。

林柏儀還說，怡盛集團入主後，不斷關掉科系，強逼學生轉學或轉系，105學年就造成496人休學退學（273人休學、223人退學）的慘況，106學年第一學期結束，又再有數百人被迫離校，留下的學生沒足夠專業課程可修，造成休閒運動保健系學生被迫修陶藝系的課，相當荒謬。

曾就讀亞太寵物美容學程的張致瑄說，高中畢業滿懷希望前往讀書，深信畢業後一定可以考上執照，並在未來有份美好工作。但去年5月時，學校說要廢掉這個系，要他們轉學或轉系，她無處可轉，最後輟學，目前在新竹的餐飲業工作。

「憑什麼一句要廢系，就讓我2年來所有付出的心血、時間、金錢都化為烏有？」張致瑄哽咽地說，她是一個學費、交通費及住宿費都要自己負擔的窮學生，就讀的系被廢掉後，過去投入都付諸流水，「我們做錯了什麼，為何得到這種對待」？

一名兒童與家庭服務系學生說，如今學校像空城，應有的教育環境都沒有，學生餐廳是關閉的，也沒有開放實習空間來教學，而用學科方式代替術科教學，「受教權完全被忽視」？

教育部表示，亞太校方未依協議歸還積欠教師的薪水，已開罰10萬元，要求在3月20日前一定要還清，及31日前提出對轉學生的補償方案；若董事會明顯違法、造成校務無法運作，教育部將召開私校諮詢委員會後，向法院申請解散董事會。

(中國時報)

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