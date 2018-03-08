變造銀聯卡赴日盜刷 4台嫌被捕

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中國時報
／綜合報導

台日警方合作破獲以大陸真卡灌入在台側錄的信用卡資料的跨境盜刷集團，於東京逮捕4名台籍嫌犯，已知有10多家台灣銀行及上百人受害。據警方初步調查，該集團在台中地區側錄民眾的信用卡資料，再製作成外觀為大陸銀聯卡的偽卡，然後以2人一組赴日進行盜刷，現由刑事局駐日聯絡官與日警合作偵辦。

日本警方調查，台籍男子李俊賢、李東橙1月29日在澀谷西武百貨，盜刷古馳(GUCCI)皮包等精品被逮；其他4嫌隔日潛逃回台。其中，29歲黃彥庭和25歲林偉誠曾看中1只行李箱，因店內缺貨，還與店員相約隔日再來購買，日警得知後在現場埋伏，但2名台嫌卻未現身。

警方鎖定潛逃車手身分後，即透過刑事局駐日聯絡官協助，從台灣受害銀行取得通報，派員到銀座調閱監視器並埋伏，確定黃、林涉嫌盜刷。

黃與林2月11日從高雄再度抵日，以東京都日租公寓為據點偽造信用卡。黃、林先在便利商店試刷購買七星香菸，接著又到銀座古馳、PRADA及RIMOWA等名店盜刷，購買台幣176萬元的精品。

黃隨後把盜刷取得的名牌行李箱及15條七星香菸交給1名台灣年輕男子帶走，交貨過程被東京日比谷地下鐵車站的監視器錄下。日本警方在他們2月14日離境返台過年，於東京成田機場長榮航空報到櫃台將2人逮捕，並羈押禁見。

日警指出，歹徒先在台灣各地加油站側錄資料，再灌入大陸真卡，亦即大陸卡配台灣資料，真偽外觀難以分辨。歹徒利用跨境時差，銀行、持卡人來不及反應而盜刷。 6名車手各持15張偽卡，分3組在澀谷的百貨公司盜刷，1人刷，1人把風。李俊賢、李東橙被捕時身上有33張偽卡，但偽卡遭扣後，仍有人繼續盜刷，顯示同份資料被灌入多張偽卡，並同時在美國、香港、巴西等地犯案。

此外，另有2名車手返台後在逃，現由台日警方合作追緝並追查幕後操控集團。

(中國時報)

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