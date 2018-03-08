安檢放水索賄 消防小隊長收押

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中國時報
／台中報導

台中市消防局第四大隊沙鹿分隊蔡姓小隊長涉嫌於2012年至2013年間，向消防安檢業者收賄，由王姓隊員指導如何規避安檢；且另與簡姓女分隊長涉嫌向消防業者收5萬元捐款並挪為私用，檢方6日展開搜索，7日依貪汙罪聲押蔡姓小隊長獲准；簡姓分隊長、王姓隊員各諭令30萬元交保。

根據消防局政風室移送內容指出，政風室發現於2012年和2013年間的安檢業務異常，恐有部分人員疑涉不法，主動將案件移送廉政署偵辦。

檢廉追查發現，坊間確有只要找「與消防局有配合」的特定消防業者，就能讓安檢輕鬆過關，疑有不肖消防隊員從中收取每件數萬元不等賄款，協助複檢放水。

台中地檢署檢察官楊植鈞前天指揮搜索沙鹿分隊，帶回簡姓分隊長等22人，漏夜訊問至7日上午，調查發現蔡姓小隊長涉嫌在2012年和2013年間，向消防安檢業者收賄數十萬元，再由王姓隊員負責「現場指導」如何安檢過關。

另有善心人士想捐設備給消防分隊，簡姓分隊長和蔡姓小隊長卻向對方表示「現金比較好運用」，指示不知情隊員收取5萬元支票後，挪為私用。

台中市消防局強調，將全力配合廉政署與台中地檢署調查，目前已將交保2人及收押1人調離非主管及內勤職務，靜待司法調查，絕不護短，未來會持續落實防弊機制，並適時檢討。

(中國時報)

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