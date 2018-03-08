靠勢、家暴、打麻將 最刺激選戰

2018年03月08日 01:09 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

民進黨台北市議員正在辦理初選登記，戰況最激烈的中正萬華區，新人來勢洶洶，除號稱「小英栽培」的吳沛憶、余天女兒余筱萍占盡鋒頭外，還有陳彥丞、蘇緯政和李秀環等5名新秀，將與3名老將爭取4席提名；現任議員顏聖冠、劉耀仁和周威佑同聲說，這次參加過最刺激的初選，只能加倍努力。

中正萬華區堪稱本屆一級戰區，現任議員童仲彥遭退黨後，出現1席空缺，民進黨新人紛紛挺進。不過，中央黨部公告初選辦法出爐後，依公告基準，原表態參選的新人蔡宜珊、謝昭雄，入黨均未滿2年，日前民進黨北市黨部已表明，就算2人登記參選，也不具黨內初選資格。

余天拍桌 雙姝聲勢揚

其餘5名新人將與3名老將搶4席，儘管現任議員有優勢，但年初余天拍桌事件後，讓余筱萍、吳沛憶知名度大升，老將也擔憂「雙姝」互相拉抬聲勢，初選可能一起上榜，屆時現任將被擠掉1席。為此，3人近期卯足全力宣傳，勤跑基層拜票。

顏聖冠說，由於新人參選動作很大，不少支持者誤以為現任不用參與初選，一度想把票分給新人，讓她有點擔心。除了掃街拜票，在文宣和看板部分也要盡早開始起跑，早已做好心理準備，初選到大選都會很激烈，因此提早準備也不是壞事。

深耕地方 現任傳統戰

「這是歷屆最刺激的一次！」劉耀仁直言，上屆中正萬華區不用初選，這次來了很多新人，實力都很強，加上他們有青年及新秀民調加權，只要擠上2個，現任就很危險，真的很心驚膽跳，不過他自認在地方深耕多年，服務數量名列前茅，會用過去政績爭取選民支持。

周威佑也坦言，這次選舉有感受到壓力，選區新人很多，但也沒有特別的應戰方法，就是多跑多宣傳，各自努力。

(中國時報)