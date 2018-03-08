新北搶人大作戰 入籍抽套房

2018年03月08日 01:09 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

搶人！新北市人口截至上月底已達398萬6501人，新北市為拚人口突破400萬，推出「住在新北、設籍新北」系列抽獎活動，祭出價值487萬元淡水18坪套房、汽車、黃金、國外機票、gogoro電動機車等，獎項總計超過1500萬元，盼躋身國際大城。

差1.3萬 躋身國際大城

新北市府7日舉行記者會宣告搶人大作戰開跑，市長朱立倫指出，新北市近幾年來，在就學、就業、就養、樂活方面做了許多努力，讓新北市的總人口數，較改制前成長約9萬人，來到398萬6501人，距離400萬人還差1萬3500人。

朱立倫說，新北許多首創服務，如老人家免費配老花眼鏡、新北兒童卡搭乘捷運4折優惠及好孕專車等，這次推出「住在新北、設籍新北」活動，除要喚起新北為全國第一大城榮譽感及新北安居樂業認同感，更希望住在新北市、但戶籍卻不在新北的民眾，遷戶籍到新北，享受新北各項福利。

越早遷入 抽獎次數越多

活動代言人王彩樺也說，在三重住了10幾年，當初要買房子看了很多地方，覺得新北市好山好水，人口雖多但不會太擁擠，加上交通便捷、房價合理，還有河濱公園、單車道，都是經常帶孩子休閒遊憩的地點，歡迎大家來跟她做鄰居。

民政局長江俊霆表示，本次活動獎項非常豐富，增加人數每達千人即可參加滿千抽獎，越早遷入參加抽獎次數越多，最大獎是市價457萬元的淡水18坪套房，第400萬新設籍市民還可獲黃金2兩，400萬前後1位也可各獲1兩黃金。

第400萬市民 送黃金2兩

江俊霆也說，所有市民都可參加第400萬設籍人口落點區域預測活動，猜中者可獲各路線小旅行或運動課程等體驗券。

當新北市人口達400萬時，還會從全市400萬人口中抽出多項特色好禮，包括免費觀光工廠體驗、宗教文創品等。

市府也啟動快速入籍服務，社區及公司行號只要揪團5人，與戶所約定時間，現場30分鐘內就可核發身分證及戶口名簿；65歲以上長者及行動不便的民眾，也特別提供預約到府服務。

(中國時報)