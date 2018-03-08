宜縣長民調 傳陳金德入列

2018年03月08日 01:09 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

民進黨宜蘭縣長提名人選預計本月14日公布，近來傳出有縣民接到一份與國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙的對比式民調電話，不僅立委陳歐珀入列，連代理縣長陳金德、副縣長黃適超也均列入，但各陣營均表示，不清楚民調細節與目的，無從回應。

各陣營均稱不清楚

宜蘭縣長之爭，國民黨已確定由羅東鎮長林姿妙出線，國民黨宜蘭縣黨部前主委林信華也宣布脫黨參選，民進黨則只有立委陳歐珀登記黨內初選，但黨內對陳歐珀是否出線仍有雜音，電話民調在公布人選前1周傳得沸沸揚揚，時機點引人議論與遐想。

綠營人士透露，民進黨中央近來重點在做南部各縣市初選民調，沒有也不會針對宜蘭縣做民調，該民調也非縣黨部所為，但確實有基層反映接到民調電話，該民調有可能是陳金德啟動「縣政開講」後，有人想了解各參選人支持度或滿意度的變化。

陳金德表示，他對這份民調毫無所悉，「不清楚，也無從回應」；陳歐珀陣營也說不清這份民調從何而來；黃適超回應說，不曉得也沒有評論；林姿妙陣營則指出，確實聽聞坊間有人接到民調電話，但不知是誰做的。

誰出線 一周後明朗

有地方人士認為，這份民調目的或許是想了解，民進黨內誰有足以與林姿妙抗衡、在選舉中後期帶領民進黨殺出一條血路的能力，但該民調應無法左右黨內決定，且設計上對同屬新潮流系的陳金德與黃適超不利，民進黨究竟是誰出線選宜蘭縣長，1周後應該就能明朗化。

(中國時報)