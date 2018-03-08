宜縣長民調 傳陳金德入列

民進黨宜蘭縣長人選預計14日公布，但坊間卻傳出一份對比式電話民調，不只立委陳歐珀（中圖左）列入，未登記初選的代理縣長陳金德（中圖右）等人也列入民調中，時間點敏感引發外界議論（本報資料照片）；左圖為宜蘭縣副縣長黃適超、右圖為國民黨宜蘭縣長參選人的現任羅東鎮長林姿妙（李忠一攝）。

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

民進黨宜蘭縣長提名人選預計本月14日公布，近來傳出有縣民接到一份與國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙的對比式民調電話，不僅立委陳歐珀入列，連代理縣長陳金德、副縣長黃適超也均列入，但各陣營均表示，不清楚民調細節與目的，無從回應。

各陣營均稱不清楚

宜蘭縣長之爭，國民黨已確定由羅東鎮長林姿妙出線，國民黨宜蘭縣黨部前主委林信華也宣布脫黨參選，民進黨則只有立委陳歐珀登記黨內初選，但黨內對陳歐珀是否出線仍有雜音，電話民調在公布人選前1周傳得沸沸揚揚，時機點引人議論與遐想。

綠營人士透露，民進黨中央近來重點在做南部各縣市初選民調，沒有也不會針對宜蘭縣做民調，該民調也非縣黨部所為，但確實有基層反映接到民調電話，該民調有可能是陳金德啟動「縣政開講」後，有人想了解各參選人支持度或滿意度的變化。

陳金德表示，他對這份民調毫無所悉，「不清楚，也無從回應」；陳歐珀陣營也說不清這份民調從何而來；黃適超回應說，不曉得也沒有評論；林姿妙陣營則指出，確實聽聞坊間有人接到民調電話，但不知是誰做的。

誰出線 一周後明朗

有地方人士認為，這份民調目的或許是想了解，民進黨內誰有足以與林姿妙抗衡、在選舉中後期帶領民進黨殺出一條血路的能力，但該民調應無法左右黨內決定，且設計上對同屬新潮流系的陳金德與黃適超不利，民進黨究竟是誰出線選宜蘭縣長，1周後應該就能明朗化。

(中國時報)

新北搶人大作戰 入籍抽套房 桃園捷運棕線 將送政院評估

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。