桃園捷運棕線 將送政院評估

市府交通局長劉慶豐表示，行政院將在近期核定捷運棕線可行性研究，後續交通局將啟動綜合規畫、基本設計、環境影響評估等工作，預計2026年完工通車。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／桃園報導

國家發展委員會7日召開「桃園捷運棕線可行性研究報告」審查會議，由於棕線可提供大台北及桃園2都會捷運路網系統連結，獲得國發會委員支持，近日將送行政院核定可行性研究，若順利將交由市府交通局啟動綜合規畫、基本設計、環境影響評估等工作，預計2026年完工通車，完成北北桃1小時軌道生活圈計畫。

北北桃生活圈僅1小時

桃園市副市長王明德率市府團隊出席會議，王明德指出，桃園市人口約219萬人，緊鄰新北市行政區占總人口48％，桃園往台北、新北市通勤需求高，北北桃1小時生活圈需求早已形成，然而目前從桃園市往返新莊、迴龍僅能沿台1甲線及台1線開汽、機車或搭乘桃園捷運棕線先導公車（601及BR），平面道路早已無法滿足民眾通勤需求。

未來捷運棕線BRH01站將與台鐵桃園站及桃園捷運綠線G07站交會轉乘；捷運棕線BRH08站與萬大線LG21站及中和新蘆線迴龍站採共構站內轉乘，形成台北、新北、桃園通勤骨幹，成為北北桃生活圈的綠色運輸廊帶；另捷運棕線將強化周邊土地利用，配合都市計畫調整既有土地使用分區管制內容，並藉由容積獎勵、都市更新及車站站體開發等方式，帶動沿線都市發展。

交通局長劉慶豐表示，棕線規畫路線自台鐵桃園站，沿台1甲線及台1線進入新莊迴龍，總經費約195.59億元，共興建8座通勤車站，全長約11.5公里，全段採高架輕軌，使桃園、龜山、迴龍地區的交通得以紓解。

盼明年底獲政院核可

王明德表示，行政院核定捷運棕線可行性研究後，希望在2019年底獲行政院核可，並於計畫核定後7年全線通車。

(中國時報)

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