搶救暫定古蹟 認養太岳之胤

2018年03月08日 01:09 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

台灣小鎮文化協會與彰化縣暫定古蹟「太岳之胤」古厝所有權人7日在文化局見證下，簽訂認養。（吳敏菁攝）

從列入暫定古蹟到爭取修復，是漫漫長路，至少5年以上，不少建築物在人去樓空後，傾毀加速，根本等不及保護，台灣小鎮文化協會與彰化縣暫定古蹟「太岳之胤」古厝所有權人，7日在文化局見證下，簽訂認養，盼突破資產保存與私有財產間的衝突困境，提供新的做法。

突破困境 尋保護之路

「太岳之胤」是鹿港郊商許志湖故居，為清末所建，許氏家族於乾隆年間渡海來台，在鹿港牛墟頭一帶定居。1870年代，許志湖經營謙和號和春盛號2家郊商商號，從事米糧和進出口貿易。謙和號曾是鹿港6大貿易商號之一，範圍擴及台北、福州、泉州及廈門等地。

隨時代變遷，古厝人去樓空，屋瓦頹圮、梁木腐蝕、建物坍塌，結構嚴重受損，許志湖後代子孫約20人繼承古厝，去年闢路，祖厝面臨被拆毀危機，後人不捨，發起搶救，7成繼承人同意提報歷史建築，2017年10月9日列入暫定古蹟。

文化局長陳文彬表示，樂見民間團體主動認養文化資產，「太岳之胤」現為暫定古蹟身分，若通過指定古蹟或登錄歷史建築，將積極爭取文化部補助經費修繕，減輕所有權人的負擔。

民團有心 文化局樂見

台灣小鎮文化協會表示，鹿港最大特色就是各式各樣老房子，本著搶救一棟是一棟的使命，豐富鹿港的可看度和歷史意義，歷經協調，和屋主取得共識，在公部門介入空窗期，先投入人力和專業，整頓環境、進行簡易加固工程，以免老建築傾毀。

文化局指出，待走完行政程序、經費到位，古厝恢復原貌，可作為許氏宗祠或展示鹿港街區歷史、常民生活文物展等，並策辦假日市集、推廣講座及藝文表演等。

(中國時報)