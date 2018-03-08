金水計畫 打造雲林深度旅遊

金水計畫主打水林鄉黃金番薯。

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中國時報
／雲林報導
黃金蝙蝠館是金水計畫特色產業。
口湖「烏金」烏魚子，是金水計畫重點之一。（張朝欣攝）

經濟部通過「金水164創新特色產業場域推動計畫」，將補助經費4000餘萬元，以雲林縣水林鄉為中心，連結北港鎮與口湖鄉，帶動大北港區3鄉鎮的產業活絡，7日水林鄉公所著手規畫，積極打造雲林沿海深度旅遊行程。

砸4000萬帶動特色產業

「金水164創新特色產業場域推動計畫」，其中「金水」代表水林鄉的黃金番薯、黃金蝙蝠，以及口湖鄉的「烏金」烏魚子；「164」指3鄉鎮旅遊軸線164縣道。經雲林縣政府向中央爭取列入前瞻計畫，今年起展開在地文化與農特產業的跨域整合。

水林鄉長陳怡帆表示，水林有台灣第1的黃金番薯、黃金蝙蝠館、顏思齊開台文化，連結北港鎮的朝天宮媽祖信仰、傳統文化技藝，以及口湖鄉的特色漁產、濱海旅遊，將可創造最高價值的文化與產業。

水林鄉也是烏克麗麗的生產重鎮，公所目前透過烏克麗麗嘉年華的舉辦，持續深化烏克麗麗成為水林文化特色。

水林鄉公所指出，金水164計畫將透過164縣道，聯結北港、水林、口湖3鄉鎮，把以往各自獨立的旅遊景點、地方農特產進行跨域整合，藉以帶動周邊廠家發展，促進雲林沿海觀光產業。

北港鎮長張勝智則強調，北港朝天宮媽祖廟每年有高達700萬人次遊客造訪，藉由金水164計畫，可以引導遊客前往水林、口湖，形成兼具觀光休閒、產業文化的線性旅遊行程，進行一趟深度之旅。

聯結北港、水林、口湖

口湖鄉長林哲凌則推薦有「小日月潭」之稱的宜梧滯洪池，不僅有效解決口湖地區水患，茂密的林地衍生豐富的自然生態，更是極具發展潛力的特色景點。

(中國時報)

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