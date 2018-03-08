又見流屎河 畜牧遊說團破功

2018年03月08日 01:09 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

新埤鄉去年5月成立畜牧業遊說團，針對鄉內17家養豬業者進行監督和勸說，結果非常成功，不但豬屎味少了，鄉內沙崙溪中竟又出現魚兒優游。可惜好景不常，農曆過年前有業者多次違法排放，沙崙溪又成為流屎河，魚兒消失無蹤，恐已滅頂。

新埤鄉民因長期被豬屎味困擾，在鄉公所支持下，結合藍色東港溪保育協會及縣府環保局成立畜牧業遊說團，由各社區組成巡查隊到各場稽查，政府也協助改善汙水處理設備，將排泄物發酵後的沼液沼渣作為農肥再利用，減少排放量。

加強檢舉 一度出現魚蹤

經過幾個月努力，有的畜牧場配合改善設備，有的則依然故我，甚至將原汁原味豬屎尿排放入河。遊說團因此公布不願配合的「惡鄰居」名單，並加強巡查、檢舉，讓業者有所忌憚，終於成功讓溪流恢復清澈，去年10月過後，居民甚至在溪中發現久違的魚兒，非常開心。

好景不常，今年1月底又有畜牧業者故態復萌，違法排放未經處理的豬屎尿，居民的臭味夢魘再現；更讓人難過的是，溪中的魚兒又消失了，新埤鄉建功村長鍾展雄說，好不容易出現的魚兒，恐怕已在豬屎堆中臭到窒息。

業者伺機偷排 找嘸證據

他說，經過多次交手，業者更加精明，不斷和居民躲貓貓，抓到時機就偷排2、3個鐘頭，一被發現馬上停排；這段時間檢舉了兩次，環保局稽查員到後也找不到證據，讓居民非常氣憤。

環保局稽查科長伍展沛解釋，這兩次檢舉居民趕到時業者就已沒在排放，稽查員到場後自然無法取樣。該業者去年曾因違法排放被罰過，之後有改善廢水處理設施，環保局亦曾排訂兩次主動查核，但都未查到違規事證。

(中國時報)