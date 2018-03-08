選將拚出線 各出奇招

2018年03月08日 01:09 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

年底議員選戰，中正、萬華選區可說是一級戰區，尤其是民進黨本周展開初選登記，有意爭取提名者無不各出奇招，希望爭取選民支持。尤其主打「小英栽培」的吳沛憶7日早上成立競選辦公室，許多綠營基層、其他選區現任議員出席支持，聲勢頗為強大。

吳沛憶宣布投入議員選舉以來，被同黨其他人質疑接受黨中央挹注，甚至直接使用蔡英文總統名義。不過，她昨仍盛大舉行競選辦公室成立茶會，邀請立委蘇巧慧、北市現任議員王閔生、阮昭雄、顏若芳以及多位黨內區主任到場。

吳沛憶受訪時強調，自己沒有接受黨中央挹注，都是自己花老本選舉，因此不會舉辦大型演唱會和活動，採「小資型」社區活動，希望爭取選民支持。她還提出加速推動防災建築與老屋整建、提高公共住宅數量等針對在地特色等政見。

因中正萬華區不僅現任議員要爭取連任，也有多位新人打算搶進市議會，戰況格外激烈。除吳沛憶昨已成立辦公室，預計今下午到市黨部登記參加初選，立法院長蘇嘉全前助理蘇緯政8日下午也要舉辦跨律師、醫師、科技業的後援會，還將邀請退黨參選的前台南縣長蘇煥智與會。

該區其他參選人，還包括已退黨的議員童仲彥前妻李秀環、前議員陳嘉銘兒子陳彥承，新北市黨部主委余天女兒余筱萍則預計9日下午赴市黨部登記。另外，原先還有一位參選人蔡宜珊，但傳出她資格不符，可能無法順利參加初選。

(中國時報)