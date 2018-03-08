弭平城鄉差距 考驗全台最大城市

2018年03月08日 01:09 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市人口持續攀升，全台最大城市當之無愧，但不可否認，新北市城鄉差距極大，都會區過於擁擠、房價飆漲，「根本沒房可入戶籍」，偏鄉則因建設未到位，人口外移嚴重，如何「老有所終、壯有所用、幼有所長」，考驗執政者的智慧。

新北市總面積2053平方公里，僅占台灣面積6％，但人口截至上月底，已有398萬6501人，佔全台人口數近17％，其中板橋區人口達55萬1743人，平溪卻僅4710人，城鄉差距頗大。

過去新北市因房價合理，吸引不少北市民眾遷移，但近年房價已不可同日而語，以板橋為例，一坪房價動輒60萬元起跳，甚至林口也曾喊出1坪50萬元，價格驚人。

市府希望在新北工作、就學、就業的民眾，選擇將戶籍遷到新北，但沒房沒車的年輕人只能望房興嘆，且台灣租屋市場長期屬於地下經濟，如何讓房東同意讓租屋客設戶籍，也是考驗。

都會區住不起，偏鄉地區卻沒人想住，從北海岸到山區偏鄉，建設至今還沒到位，青年人看不到未來，外移嚴重，近年新北不斷傳出小學招不到新生，未來恐面臨廢校命運。

如同當年台北人往新北遷移，新北人口也逐漸往桃園遷移，鶯歌地區近年來持續人口負成長，甚至曾一年流失超過800人以上；三峽去年也出現人口負成長。

新北近年大興土木，朱市長的建設可說有目共睹，但如何從「人」的角度出發，增加社會住宅數量，實現居住正義，人民才願意將戶籍遷入新北，讓「全台最大城市」名號實至名歸。

(中國時報)