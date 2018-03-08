軌道三心六線 打通交通網絡

2018年03月08日 01:09 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園軌道將為「三心六線」路網，其中綠線捷運為市府第一條自己打造的路線，不過至今紛爭不斷，市府接下來的第二條捷運棕線，外界盼能避免出現相關問題，順利串連交通路網，提供市民便捷的交通網絡。

根據交通局規畫，所謂「三心」為桃園都會區、中壢都會區及航空城特區，「六線」則為機捷、綠線、綠線延伸中壢段、棕線、三鶯線延伸八德段、綠線延伸大溪段，呈現環狀軌道系統，並且將與台鐵地下化串聯。

不過綠線工程一坡三折，在監造工程IV&V開標爆出有人穿梭會場、染上黑箱爭議，機電標年後將第三度招標，剩下的土建標計畫近日上網招標，力拚8月正式開始動工。

交通局重申，考量桃園捷運綠線規模高達700多億，廠商資金及信貸融資會有較大困難，因此採機電與土建分標，但又因機電部分涉及號誌、供電、通訊、車輛、月台門及行控中心等專業，全線須有一致性，故不再行分標而以單一統包方式辦理。

土建標則是專案管理顧問團隊考量仍高達450億規模，有資金及信貸融資困難且不同形式路段施工特性、工法專利性及工程進度各有不同，才採土建分標方式，因此，綠線統包工程分成機電標1標及土建標5標。

有鑒於綠線風波，未來棕線執行，地方人士盼應在公平、公正、公開原則下進行。

(中國時報)