民間投入活水 和時間賽跑

2018年03月08日 01:09 中國時報 吳敏菁

古蹟保存工作是和時間賽跑！但老房子人去樓空後，往往迅速敗壞，要一一指定古蹟，等公部門投入修繕，幾乎不可能、也來不及。透過民間力量的投入，不僅更靈活地為保存注入生命力，也帶動全民參與的意義。

文資法修法後，只要有人提報建物有文化資產價值，就進入列冊追蹤，若遇拆毀危機，更可即刻啟動「暫定古蹟」，但也點燃公部門的介入和私有財產運用的衝突不斷。

彰化市便留下多處被拆毀到一半，甚至拆光光後，才被「凍結」的案例，建築不僅登入暫定古蹟，更隨著暫定古蹟期限一到，廢墟進一步被指定古蹟、歷史建築，但未取得共識，修復無期，不僅卡在工程修復的經費，後續怎麼活化再利用，更是一大問題。

目前尚處於暫定古蹟階段有二水碧雲禪寺、彰化新町花街連棟街屋、鹿港德成堂、彰化高中日式宿舍群、鹿港金銀廳、鹿港太岳之胤等，其中還有陷入打官司纏鬥中。創新認養模式，能改善僵化、滯待狀態，注入更多活化契機和希望。

不過，文化保存最大的問題，還在沒有結合都市計畫等，提出整體計畫，進行長期規畫。

培養更多專業、搭起溝通的平台重要，並結合更多人意願，才能激盪好的出路，否則即使修復好的老房子，乏人進駐，又將很快毀壞，多出閒置空間又成新負擔，政府只好再編列經費委託團隊經營，形成另類文化市場，是好是壞？也值得觀察。

(中國時報)