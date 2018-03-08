治汙理念為何 縣長應說分明

2018年03月08日 01:09 中國時報 潘建志

由民間自主發起的新埤鄉畜牧業遊說團是全國第一個，也成功讓溪流出現2公里乾淨河段，魚兒再度現蹤，不但引起中央重視，去年水利署和環保署都有官員前來了解，附近鄉鎮潮州、竹田也準備跟進，但沒想到僅僅3個多月就破功，讓人扼腕。

藍色東港溪保育協會理事周克任說，類似的累犯環保局除了要列管追蹤外，前來稽查時更要嚴格，一定要進到場內稽查有無繞管排放等問題，不是說已沒有排放到水溝溪流，就雙手一攤算了，這樣抓1000次也無意義。

屏東流屎河問題從去年躍上新聞迄今仍然「屎照流」，許多居民早已麻痺，只能在臭味來時緊閉門窗並上網幹譙幾聲。畜牧業對屏東縣來說是重要產業，不可能驅離；畜牧廢棄物排放也是陳年問題，不可能一朝一夕解決。

縣府近年來已針對相關問題進行改善，包括推動沼渣沼液肥分利用計畫、推動沼氣發電、鼓勵養殖場改善現代化設備、計畫打造養豬專區等，但仍緩不濟急。人不能一刻不呼吸，只要是一刻臭味來襲，都會讓人難以忍受。

好空氣、好水、好環境是民眾生活最基本需求，長期空氣、水、環境汙染，民怨必定累積。縣府除了政策推動改善外，身為大家長的縣長更應以其高度，站出來告訴縣民對抗汙染的理念、整體規畫及未來願景，逐步真正落實，才能讓縣民「安居樂業」。

(中國時報)