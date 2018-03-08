桐花婚禮限66對 17日起報名

2018年03月08日 01:09 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

被譽為國內最浪漫的客家桐花婚禮，12年來已促成上千對佳偶，今年預定5月6日在三義西湖渡假村舉行，名額限定66對，其中36對保障給縣民報名，新人可獲贈價值「13520」的6大好禮，諧音「一生我愛你」，將在五月雪紛飛見證下互許終身。

邁入第13屆的桐花婚禮，歷來浪漫、溫馨受青睞，讓新人留下永恆的回憶，歷屆開放報名都是秒殺額滿，是每年桐花祭重頭戲，迄今已有1082對新人在桐花下許下與子偕老的誓約。

今年的桐花婚禮開放66對新人報名參加，36對為保障設籍苗栗的新人，3月17、18日上午8時到下午4時在城市規劃館報名，額滿為止，收件上限80件，含候補14件。

縣長徐耀昌、客委會副主委范佐銘7日與地方各界為浪漫婚禮宣布報名時間，幸福大使也是吉祥物「貓裏喵」隨著客家八音迎親隊伍熱鬧進場宣告活動起跑，準新人楊翰與許家榛在媒人婆帶領下進場，喜氣洋洋。

今年桐花婚禮以「貓裏行嫁．永結桐心」為主題，為呼應苗栗「慢活幸福山城」新願景，將抽籤邀請16對新人在桐雪紛飛下前往5處浪漫景點拍攝婚紗，成為行銷桐花景點與客家風情的最佳推手。

今年6大幸福好禮有恩愛彌堅手工蠶絲被1件、無限的愛桐情蜜意項鍊1條、銘刻新人名字的永結桐心陶藝杯1組、棗生貴子囍米1盒、桐結良緣在地品牌行李箱1個、桐戀假期西湖渡假村雙人平日住宿券1張，結合在地文化與創意，價值約1萬3520元（象徵一生我愛你）。

(中國時報)