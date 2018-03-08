竹市路平 突破200萬平方公尺

2018年03月08日 01:09 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

顛覆「選前馬路才會平」的刻板印象，新竹市路平計畫採「評分及格最低標」招標方式，嚴格控管道路品質，3年來路平改善面積達146萬平方公尺，今年編列3億經費，預計3月中啟動，路平可望突破200萬平方公尺。

新竹市車流量密集，過去市民常詬病路無3里平，甚至被網友揶揄「剛買好的早餐眼睜睜在車上翻掉」，往往到大選前，首長基於連任壓力才大肆開挖，讓市民陷入交通黑暗期，這些心聲市長林智堅看在眼裡，推出「路平3支箭」，讓鋪路事半功倍。

林智堅表示，道路品質好壞，市民一出門便知，為此市府提高道路養護經費到2.3億元，今年更提高至3億元，計畫於3月中陸續啟動，第一階段改善總面積約15萬8000平方公尺。

這波規畫鋪設道路總計46條主要道路，包括東區學府路等19條道路、北區興南街等18條道路、香山區景觀大道等9條道路，將安排年度路平路段與時程，目標總面積突破200萬平方公尺。

為確保施工品質及杜絕工程弊端，市府去年推動「評分及格最低標」方式招標，維持工程進度，降低對用路人干擾，另落實聯合施工、責任加重及建案整合等相關管理政策。

市府為便民，多數工程選在施作難度較高的夜間，需同時克服人力機具調度、視線不佳及瀝青品質維護等3大難題。市府表示，為降低日間施工帶來的交通影響，部分路段克服3大難題在夜間施作，少數路段選定日間施工，但不論日夜都須維持品質一致。

路不平連帶影響用路人安全，被視為「機車殺手」的突起人孔蓋首當其衝，市府為避免人孔蓋造成道路凹凸不平，刨鋪改善後的路面，除汙水人孔蓋及救災用消防栓外，其餘人孔蓋皆埋入地下。

(中國時報)