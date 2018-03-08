紀念品供過於求贈議員 遭指落漆

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中國時報
／桃園報導

桃園市今年元旦升旗典禮在龜山區舉行，承辦的龜山區公所花了100萬元採購1萬份紀念品，不料民眾出席冷清，只發出5000份，市議員事後都收到1整箱紀念品，遭市議員舒翠玲、魯明哲質疑落漆，市長鄭文燦7日在市政會議上，裁示各局處，未來製作任何活動文宣品用不完可以留待下次用，強調未來「不做傻事，不做熱臉貼冷屁股」。

根據了解，去年元旦市府活動共發贈2萬個紀念背包，當時消息露出後，就馬上報名額滿，今年承辦單位龜山區公所準備1萬份，卻供過於求，將禮品發贈給60位市議員。

議員指出，過去紀念品都是供不應求，現場民眾都拿不到，今年卻發生發不完轉贈議員，根本是浪費公帑，市府不應花費公帑在這些款項上，應用在對市民有真正幫助的地方；甚至連民進黨議員也直言收到元旦紀念品是前所未見，如同「撿菜尾」一樣，但也緩頰說，天氣因素難免影響參加人數。

面對外界批評，鄭文燦表示，不認同少數議員惡意扭曲公所好意，並要求各局處未來不要再「熱臉貼冷屁股」。

鄭文燦強調，他肯定龜山區的努力，但也提醒各單位，未來製作各種小贈品，若用不完，記得下次用，「記得不要做傻事，不要熱臉貼冷屁股！」

鄭文燦表示，市府各單位都希望將活動辦得熱鬧精彩，事前的人數預估未必能百分之百準確，也可能受制天候、交通等因素，無須對此作文章，相信公所是基於尊重議員的好意送出紀念品，不認同少數議員惡意扭曲。

(中國時報)

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