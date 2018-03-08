兩岸論壇 鄭文燦、于品海對談

2018年03月08日 01:09 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

桃園市政府7日舉辦兩岸事務論壇，邀請熟悉兩岸關係的多維TW月刊總策畫于品海與市長鄭文燦進行對話，鄭文燦指出，大陸國台辦公布31項惠台措施，造成台灣很大的震撼與影響，于品海則認為，台灣人習慣說的「統戰」包袱太沉重，應該理性看待，正視面對大陸的崛起。

于品海目前是大陸IT行業、電影文化產業和媒體經營者，同時為北京清華大學中美研究中心、北京大學中國文化發展研究中心的創辦人與理事長。鄭文燦與他針對「新的兩岸關係」進行意見交流。

于品海指出，大陸與台灣間比較軍事或政治沒有意思，台灣應該在創新能力與結構轉型做好，大陸在經濟結構中對於結構、市場、資金非常細膩，台灣不用避諱承認是紅色產業鏈一環節，做到自己關鍵的部分。而台灣缺少吸引外資，如果沒有陸資進駐，其他國家也不會跟進。台灣應鞏固自己產業鏈部分，不要迴避進入大陸產業鏈及意識世界經濟結構轉變已是中國，否則會付出很大代價。

鄭文燦則認為，中國作為世界工廠，作為各國供應鏈一環，不是獨立發展供應鏈，如果要台灣整合進去，並非最佳選擇，台灣企業即便政府沒有政策導引，他們也在細緻評估如何更有競爭力。他說，台灣並不缺資金，陸資投入是否對台灣有更好貢獻也值得商榷，與其希望陸資投入，不如將台灣資金導向產業投資。

他說，大陸經濟體超越日本僅次於美國，產業在各國份量不斷提高，而日前19大主要議題仍是脫貧，習近平需面對的是內部貧富差距過大、負債增加等許多問題。

(中國時報)