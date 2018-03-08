嘉市樂齡運動遊樂園 動工

2018年03月08日 01:09 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

失智人口越來越多，身心運動是預防老化、延緩失智的良策，嘉義市打造樂齡運動遊樂園7日開工祈福，市長涂醒哲祈求動工順利，市衛生局也開辦「樂齡珠心算趣味學習班」課程，鼓勵大家學珠心算活絡腦筋。

嘉義市衛生局3年前曾開辦「樂齡珠心算趣味學習班」，教退休族打算盤、心算，透過手腦連動預防老化、失智，並與雙和醫院、北醫合作，對此珠心算班做研究。

衛生局長張耀懋表示，研究結果發現，利用珠算進行認知功能訓練確實能改善老年人的認知功能，尤其是注意力、語意流暢度、回應延遲等項目，且對已有認知功能障礙的老年人更明顯，此研究成果去年入選美國公共衛生學會年會（APHA）海報發表。

今年衛生局再次於東區、西區樂齡學習中心及長青園3個地點開辦「樂齡珠心算趣味學習班」，由北港高中退休老師蔡玉碧、竹板說唱街頭藝人賴秀切授課，每班招收30名學員，課程自本月22日起為期12周，相關資訊可洽詢衛生局或官方網站。

另外，嘉義市樂齡運動遊樂園設置於衛生局右側空地，借鏡芬蘭的經驗，打造一座以肌肉及平衡感為主的運動遊樂園，有專業人員引導，以科學知識及研究數據，規畫、設計及系統化運用於社區遊樂場，每項遊樂設備均有特定目的。

衛生局表示，運動遊樂園占地約600平方公尺，施工期90日，經費450萬元，有10項設施，還有一大特色是運用太陽能發電，既能遮蔭，且供應現場使用的電風扇、音響等電器用品的電力，運動後可以就地燒水、泡茶好聊天。

(中國時報)