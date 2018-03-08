東湖女將飆速 市小運摘4金

2018年03月08日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市國小運動會3天賽事畫下句點，東湖國小選手程羿云共拿下4面金牌，60公尺還破大會紀錄，堪稱賽事最大贏家；今年首度增設3000公尺競走、推鉛球項目，分別由日新國小與福星選手摘金，成績也列入大會紀錄。

4金助攻 奪女生總錦標

程羿云今年在東區分區運動會60公尺、100公尺都只拿到第8名，教練黃弘揚說，即使分區運動會成績不如預期，但她寒假期間每天持續不鍛練跑，終於在全市的小運會拿到佳績，包括個人項目中，女生組60公尺、100公尺第一名，且60公尺跑出8秒59破大會紀錄；400公尺與800公尺接力中，也都助全隊拿到第一。

新競賽項目 成績亮麗

因個人就囊括4面金牌，程羿云堪稱今年小運會最大贏家，同時東湖國小也在4金加持下，拿到女生組田徑總錦標獎。另外，男生組田徑總錦標則由台北市立大學附設實驗國小拿下。

教育局表示，此次市小運也增設數個新的競賽項目。3000公尺競走部分，日新國小楊喻婷以17分19秒54拿到金牌，並列入大會紀錄；推鉛球項目則由福星國小選手雍昀澐以9米8摘金，也列入大會紀錄。

福星國小表示，雍昀澐在學校田徑隊專攻鉛球，她這次利用技巧和絕佳爆發力，第一推就推超過9米，最後也一路領先直到金牌到手。

(中國時報)