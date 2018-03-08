雙北跨區幹線公車 轉乘半價

新北市將29條行駛雙北公車轉型為跨區幹線公車，轉乘雙北市區公車可享1段票半價優惠。（葉德正翻攝）

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中國時報
／新北報導

公車族小確幸！新北市繼快速、跳蛙公車轉乘市區公車半價優惠，再將29條行駛雙北公車轉型為跨區幹線公車，4月起民眾搭乘跨區幹線公車轉乘雙北市區公車可享1段票半價優惠，全票優惠8元、學生票6元及半票4元，至少2萬5000人次受惠。

新北市交通局長王聲威說，新北去年底先推出快速及跳蛙公車轉乘雙北市公車半價優惠獲好評，考量新北市幅員遼闊，境內也有轉乘需求，針對行駛主要幹道、跨行政區行駛、班次密集的公車規畫雙向轉乘優惠。

遍及28個行政區

交通局根據行經兩個以上行政區、路線直捷、行經主要幹道路廊、公車轉運站與班次密集篩選29線轉為幹線公車，包括橘5、紅22、藍15、藍22、藍38、57、99、264、624、637、656、667、704、705、706、788、791、795、813、819、849、857、860、862、880、923、936、981、982等。

交通局說，這些公車路線平均每日近24萬人次搭乘，占新北市公車每日運量約3分之1，轉乘達2萬5000人次，全市除雙溪現有公車路線沒跨區行駛，其餘28個行政區都有跨區幹線公車行經。

盼減少使用汽機車

交通局說，後續將配合驗票機修改時程會與北市第2階段的幹線公車同步實施轉乘優惠，60分鐘內雙向轉乘皆享1段票半價優惠，轉乘優惠補助經費由被轉乘公車路線主管市府負擔。

為方便辨識，此29線公車既有路線番號皆不變，另在車身張貼轉乘優惠Logo及在番號加設外框，籲民眾減少使用汽機車，選擇搭乘公車，省錢環保又便利。

(中國時報)

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