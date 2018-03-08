花市所搬家 相中慈濟停車場

2018年03月08日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮市公所建物老舊、廳舍狹小且周邊停車空間不足，常被洽公民眾詬病，市公所相中中央路慈濟醫院前方2000多坪委外經營的停車場用地，將於8月底合約到期後，爭取花東基金或前瞻基礎建設計畫，將停車場改造成結合辦公廳舍與立體停車場的新大樓，同時解決廳舍老舊及洽公車位不足等問題。

將爭取與國產署合作

位處林森路精華路段的花蓮市公所現址廳舍，占地僅有560坪，自1977年興建後，使用至今已經超過41年，3層樓的廳舍老舊建物老舊，更礙於周邊街道狹小及停車限制，常有民眾抱怨洽公不易，這次強震還造成建物幾處牆壁發現龜裂情形。

市公所指出，慈濟醫院前停車場占地2010坪，國有財產署15年前無償撥交給市公所，用於免費提供民眾停車使用，9年前依行政院「活化閒置公共設施」建議，研擬收費制度，每年收取260萬元權利金、並扣除人員開銷及清潔費後，全數繳回國庫。

打造多目標辦公大樓

花蓮市長魏嘉賢說，興建新辦公廳舍是歷屆市長一直想要推動的目標，只是礙於適合土地難覓，以及土地撥用問題，今年因慈濟醫院前方委外經營停車場合約將在8月底到期，市公所有意與國產署合作改良利用或其他方案，盼讓這塊土地發揮更大效能。

他指出，對於停車場未來規畫，將爭取花東基金或前瞻基礎建設計畫，打造立體停車場，甚至提升為多目標使用辦公廳舍，以符合停車場周邊環境的需求，規劃方案計畫預計2年內完成，現階段無法滿足停車需求的現況，仍請民眾多加包容。

(中國時報)