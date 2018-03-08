楊麗環參選到底 絕不妥協

2018年03月08日 04:11 中國時報 葉臻 、 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

民調時程談不攏，國民黨籍桃園市長參選人楊麗環與國民黨桃園市黨部撕破臉，7日更發布聲明怒批市黨部主委楊敏盛「威權控制」，1人決定未經協議簽字的初選時程和民調日期，讓她無法接受，並堅持在中央黨部介入重啟協調前，會和操縱選務的黨官奮戰到底，「參選到底絕不妥協」。

堅持速戰速決 喬不攏

楊麗環與同為桃園市長參選人的立委陳學聖、市議員魯明哲，5日在國民黨桃園市黨部參加協調會，卻因為民調和初選時間喬不攏而鬧僵，魯明哲傾向3月下旬，楊麗環卻希望在3月中旬以前就「速戰速決」，最後黨部決議在3月25日至27日連3天舉辦初選民調，讓楊麗環「氣炸」，甚至怒斥黨部「因人設事」。

楊敏盛5日在協調會上表示，辦電視政見發表會是為了讓選民更了解參選人的理念，也因此，民調前會舉辦電視政見發表會，楊麗環卻堅持要速戰速決、不辦政見發表會以避免互相攻擊。

主委指初選不可急就章

楊麗環怒批楊敏盛以威權思想控制黨內初選的時程，1人決定未經協議簽字的初選時程和民調日期，她堅決反對電視政見會綁民調時間，甚至質疑楊敏盛主委和地方有線電視北健高層有「關係」，才會讓北健負責錄製。

「我完全不會責怪楊麗環」，楊敏盛肯定同為楊家的參選人楊麗環，他表示，雖然對楊麗環有所期待，不過有些事情，還是需要釐清一下，強調黨內初選時程的安排，除了顧及公平、公正、公開的原則，最主要關鍵就要讓初選發揮應有的效能。

楊敏盛表示，為了要達到初選高效能的目標，絕對不能急就章，也不能速戰速決，因為這種做法無法選出理想的人選，必須透過電視政見發表會，讓選民「親耳聆聽、親眼看到」參選人對市政抱負以及論述能力，這樣選民才有選擇的依據，這也是他過去持續揭櫫而且非常堅持的原則。

(中國時報)