民進黨市議員初選 猛打團體戰

2018年03月08日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

民進黨台中市新潮流系5位新人組成的「五力新世代」，共同著全套棒球裝前往黨部辦理黨內初選登記，期望棒棒上壘得分！（陳世宗攝）

民進黨台中市黨部受理市議員提名，7日高達22人登記！新潮流5位新秀組成的「五力新世代」，期望棒棒上壘；現任市議員謝明源、翁美春、陳淑華、邱素貞、蕭隆澤、張芬郁也採聯合戰略。新秀、老將各自努力，力搏在議會過半，讓民進黨中市完全執政。

新系強打五力新世代

新系5位新人分別是施志昌（甲安埔）、林義偉（潭雅神）、林祈烽（西屯區）、黃守達（中西區）及林德宇（大里霧峰），身穿著棒球服、手持球棒，以「五力新世代」作為球隊名，選區號碼作為背號，喊出「議會新一棒，五力紅不讓」。

林德宇等人說，黨內初選採全民調進行，雖中央黨部對新人有民調加權，但相對現任者資源、知名度上仍落後不少；期盼能透過5人聯合競選造勢方式，發揮加乘作用，讓年輕人在初選中順利過關，大選中力拚民進黨議會過半。

現任6議員 集體造勢

現任市議員陳淑華、翁美春、張芬郁、蕭隆澤、謝明源、邱素貞等6人，也聯袂到黨部完成登記；6人面對新人直撲而至，絲毫不敢掉以輕心，陳淑華、翁美春已擔任過4屆；蕭隆澤從最基層村長、縣議員、鄉長到市議員；謝明源則擔任過3屆議員、2屆立委，都角逐繼續為鄉親服務的機會。

7日登記還有現任市議員張芬郁、蔡雅玲、陳世凱、張耀中、曾朝榮、李天生，及新人張銘凱、李明淦、羅東霖、林煜舜、張師敏、謝賢等，3天共28人完成登記。

(中國時報)