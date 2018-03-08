天穿日 傳承復育客家精神

客家天穿日，南投縣文化局長林榮森（左三）率客家、原住民族共舞，象徵族群和諧。（廖志晃攝）

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中國時報
／綜合報導

農曆正月20日「天穿日」，也是全台客家日，南投縣文化局7日在信義鄉琉璃光之橋健行園區，舉辦「樂遊南投，唱歌補天穿」活動，各鄉鎮客家協會、客語學堂等1000多人齊聚踩街、共舞；彰化縣「107年全台客家日─唱歌 天穿」活動10日也將在溪州公園舉行。

南投 融合族群

天穿日依客家古禮進行三獻禮祭儀外，參與的團體穿著傳統特色服飾，一起跳舞、踩街，十分熱烈。南投縣文化局長林榮森說，南投客家族群分布很廣，估計總數超過8萬人，除了國姓鄉是客家庄，信義鄉也有不少客家人，因此今年客家日活動移師信義鄉。

林榮森指出，客家文化具有重要地位，但近年客家族群遭遇客家語言、歷史、傳統文化流失，傳統產業沒落及人口老化、外移等危機，因此藉由舉辦天穿日活動，讓年輕人永續傳承客家文化，並加入原住民元素，促進族群融合。

彰化 復育客語

彰化縣全台客家日活動10日將在溪州公園登場，彰化縣長魏明谷7日造訪客語生活學校溪州鄉成功國小西畔分校，欣賞小朋友講客語、唱客家歌與弄客家獅，更賣力提倡「復育客家語」。

魏明谷說，彰化縣客語保存最完整的學校就是成功國小西畔分校，縣內廣義的客家人多達40萬，但語言大多流失了，要恢復族群的認同與文化，語言「復育」很重要。

溪州鄉約有3萬人口，客庄人口主要分布在九甲、岸角、下岸角、廣東巷等小聚落。10日全台客家日活動，內容濃濃客家味，有傳統技藝、客家歌手黃瑋傑演唱、戲偶子劇團演出《女媧補天》、客家藍染及擂茶體驗、樂活客庄在地食材減碳市集、溪厝客庄輕旅行等。

(中國時報)

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