南市文化局培訓 劇場注新血

台南市文化局2016年成立「南部劇場技術交流媒合平台」，訓練專業年輕劇場技術人員與設計者，期能解決南部劇場人才問題。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

台灣劇場技術工作者與設計者人才荒，是走出台北之外，各縣市面臨的相同困境，也是難以克服的環境問題。台南市文化局2016年成立「南部劇場技術交流媒合平台」，訓練一批南部專業年輕劇場技術人員與設計者，期能架起人才與業界的橋梁，解決南部劇場人才荒問題，迄今已媒合235個劇場技術案件。

南台灣表演藝術團隊演出時，受限相關劇場人才集中北部，在財源遠不及北部，又需額外支付昂貴交通住宿費才能邀請人才南下，對團隊運作無異是雪上加霜，且此一環境性困境，更是單一團隊難以突破改善。

提供人才與業界交流

台南市文化局2016年成立「南部劇場技術交流媒合平台」，訓練一批南部專業年輕劇場技術人員與設計者，希望透過公部門、學校以及業界深層長期合作，為南台灣劇場技術需求提供更多人才交流機會與服務平台。

永華文化中心管理科長方敏華表示，培養南部在地劇場技術人才，是文化藝術扎根的重要工作，自2015年推動技術人才培育計畫以來，逐漸邁入軌道。

有鑑於劇場技術市場需求仍大，因此「媒合平台」未來除了繼續協助提供平台成員進階專業訓練、架起人才與業界橋梁之外，同時也將持續提供初階劇場技術訓練，以吸引更多南部年輕人加入。

媒合逾20人235案件

平台執行老師蔡馨瑩表示，有別於一般劇場自由接案者，成員有「媒合平台」組織作為後盾，提供技術訓練和豐富的資訊；同時，由於成員具有在地的人脈網路以及熟悉在地資源，這讓這群年輕人擁有北部劇場技術人員和設計者所沒有的優勢。

計畫主持人林偉瑜統計，目前有超過20位正式劇場技術成員和設計者，從2016年7月至2017年底，透過「媒合平台」媒合235個劇場技術案件，在北中南超過64個演出場地執行案件，服務過近80個業主。

(中國時報)

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