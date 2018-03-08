照顧身障者 屏縣廣建據點

2018年03月08日 01:09 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

「囝仔有乖嘸？」剛結束田間工作，婦人馬不停蹄來到九如鄉社區式日間布建據點，關心近來感冒的孩子，目前屏東縣境共有12處特別為中、重度智能障礙者規畫的日間照顧據點，家長三不五時的探視，已成據點日常，說穿了就是「家人放心不下」。

據點服務仍有空間

屏東縣政府社會處長劉美淑指出，雖然民間對於身障者的觀感早已不像早期社會因果論的歧視，但礙於照顧者能力，讓家中有身障者的家庭，多讓患者留在家裡就近看顧，不僅24小時面對的精神壓力，加上缺少人際互動衍生的退化，長期下來對家人及患者本身都是負擔。

社工經訪視發現問題，於是盤點縣內閒置空間，陸續在公有地設置社區式日間布建據點，主要照顧15歲以上、64歲以下中、重度智能障礙者，透過白天人際互動課程、生活自理能力訓練及社區適應服務，藉此將個案從家裡帶到戶外。

今年預計增加4處

目前共有140人進入據點接受照顧，但相較屏東4759名智能障礙者，還有很大進步空間。劉美淑坦言，終極目標是全縣33鄉鎮各有一處據點，今年預計將再增加4處，可以彌補縣境幅員遼闊、無法廣設照服機構的困境。

25歲小伶患有中度智能障礙，國中畢業後就住家中，全靠父親一份薪水負擔，她是第一批進入九如鄉據點托顧的個案，母親陳素珍暫時卸下重擔，隨即進修取得居服員資格，目前也在據點擔任生活輔導員，開心的女兒一起上下班，還因此增加一份收入。

(中國時報)