宜蘭版伯朗大道 推可食風景

2018年03月08日 04:11 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣冬山鄉三奇村一條蜿蜒的農路，被譽為宜蘭版「伯朗大道」，或稱三奇伯朗大道，冬山鄉公所與冬山鄉農會今年在花蓮農改場協助下，種下花蓮23號彩稻，以彩稻呈現「良食大道、幸福冬山」文字，讓遊客能看到不一樣的地景風貌，營造出特殊的可食風景。

冬山鄉公所指出，三奇村以稻作生產為主要經濟來源，加上冬山鄉境內觀光資源豐富，田間道路仍保持原始風貌，稻子成熟時，黃金稻穗隨風搖曳，形成一幅田間風景畫。

美景讓人聯想到拍攝廣告爆紅的台東縣池上鄉一處田間小路，因此也博得宜蘭版伯朗大道美名，鄉公所每年5月還搭起高台，方便民眾居高臨下拍攝美景，美景可維持到6月底割稻為止。

冬山鄉長謝燦輝表示，今年與農會合作，在花蓮農改場協助下種植彩稻，讓農路兩側稻田中分別呈現「良食大道」、「幸福冬山」等字樣，藉此呈現不同的地景，以吸引遊客造訪冬山鄉。

但稻田中出現文字，也引發攝影愛好者的不同意見，有攝影愛好者認為，三奇村伯朗大道之美就在於「自然」，周邊沒有農舍以及太多的人工建物，用彩稻來呈現文字是破壞原本的景觀。

鄉公所解釋，透過可食風景的呈現，讓民眾了解冬山鄉在稻米產業上的努力，也藉此呼籲食安，讓遊客有不一樣的感覺，彩稻顏色類似咖啡色，種彩稻屬試辦性質，原則上只辦今年而已。

(中國時報)