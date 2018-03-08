謊稱市長特助索獻金 詐欺被訴

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中國時報
／桃園報導

桃園市48歲男子張日介，因知道魏麗真等人投資4億元的楊梅仁美產業園區開發案卡關，2015年間打著鄭文燦特助的招牌，向魏女等仁美投資客要求4000萬元政治獻金，甚至藉故選民服務安排鄭、魏等人會面，並收受1000萬元，其中225萬交給地主梁平順，檢方7日以詐欺罪嫌將張日介及梁平順起訴。

市政府7日發聲明強調，張日介雖曾短暫協助鄭文燦競選市長，但身分並非特助，也沒有在市府內擔任任何職務，仁美產業園區開發案是民間依產業創新條例申請設置產業園區，在2014年縣政府時代提出申請，並在2016年3月3日向市府申請辦理都市計畫個案變更，因涉及計畫內容合理性，須再予檢討，故市府仍未同意其辦理都市計畫變更，市府也強調鄭文燦沒有任何代理人，對於案件也沒有特權，民眾切勿輕信受騙上當。

檢方調查，桃園市楊梅區仁美里一帶地主，2012年聯合出資4億多元找上黃姓投資客，希望透過時任桃園縣長吳志揚的隨行祕書鄒德道，仲介官員認識，以產業創新條例將土地變更為工業園區以進行開發。

然而2014年吳志揚落選，楊梅仁美產業園區開發案卡關，黃男等人找上自稱鄭文燦競選特助的48歲男子張日介幫忙，張日介為了彰顯與鄭文燦的關係，還出示和鄭文燦的LINE通話內容以及兩人的合照取信投資客。

2015年9月26日，張日介不顧鄭文燦表示「非選舉期間不得收取政治獻金」的說法，以及LINE對話警告張「勿踩紅線」，仍以選民服務為由安排鄭文燦與投資客等人會晤，並假裝獲得鄭文燦授意，要求對方支付4000萬元，投資客因此從公基金帳戶中領出1000萬元交給張日介，張日介還將其中225萬交給地主之一的梁平順，案經調查處、廉政署移送偵辦。

(中國時報)

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