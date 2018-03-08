草草戲劇節 今年開始收費

2018年03月08日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義在地的阮劇團每年固定舉辦「草草戲劇節」，現已成為嘉義地區規模最大的民間自辦藝術節。滿10周年的今年，阮劇團首度轉型為收費性戲劇節，除填補經費缺口，也想培養民眾藝文消費習慣，就算已有心理準備參與民眾可能變少，阮劇團仍稱這是一條要走的路。

預計17日、18日和24日、25日2個周末，在嘉義縣表演藝術中心全園區熱鬧登場的「草草戲劇節」，今年有重大變革，以往只有進劇場看表演要付費，今年將收取入園門票100元，阮劇團公關廖心彤說，希望新的嘗試能讓戲劇節有更良性的運轉，也提供民眾更多樣、精彩的內容。

廖心彤表示，草草戲劇節舉辦至今，規模越來越大，經費也大幅增加；雖然每年都有文化部補助，但一次活動辦下來花費至少200萬起跳，剩下的百來萬元資金缺口，只能靠收費演出或團員繳費，今年經過審慎評估，決定收取入園費。

既然採收費制，廖心彤強調，不管是節目或市集等品質更不能馬虎，且既然10年有所，除有多達40組國外團體參與，超過上百場的戶外演出外，由劇團副團長陳盈達擔任總導演，率領30位素人青少年，經過長達半年戲劇課程、集體創作後，編成的戲劇《拾圓》也會同步推出。

表演藝術中心主任張世杰對阮劇團的全新嘗試相當支持，指國內以往只有流行歌手或春吶能把海灘或公園圍起來收費辦活動，今年草草戲劇節收費「值得鼓勵」，相信能建立起民眾藝文消費的習慣。

(中國時報)