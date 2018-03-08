3D斑馬線上路 測視減速

2018年03月08日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

國外有許多3D斑馬線設計案例，透過凸起的視覺效果，提醒駕駛減速慢行。北市交工處參考國外經驗，選定北市松山工農旁的無號誌路口試辦，民眾行經可看到已畫設好的「白綠黃」3D立體斑馬線，路口還設有監視器即時監控，最快月底將進一步在有號誌的敦化民生路口試辦。

3D斑馬線透過3D繪製形式及特殊顏色，讓駕駛人遠遠觀看時，形成路面凸起的錯覺，藉以提醒駕駛放慢速度。交工處參考冰島、印度等國家的繪設形式，擬訂計畫報交通部核准試辦，選在忠孝東路5段372巷及372巷28弄口試辦繪設3D立體斑馬線。

昨畫設完成後，原有的白色斑馬線加上黃色、綠色構成3D立體效果。交工處設施科長葉志宏說，本來有考慮以黑、灰、白色階來呈現立體效果，不過考量道路黑色柏油新舊不一，繪製後恐有色差，會影響視覺效果，因此決定用較鮮艷的「白、黃、綠」繪製。實際到場觀測，路過行人多反映有注意到斑馬線顏色改變，不過立體效果不明顯；對此葉志宏解釋，以行人的視線觀看，確實很接近平面，但從行車駕駛的角度觀看，距離路面約100公分左右，3D立體效果就會很明顯。

至於如何擇定試辦地點？他強調，會先針對沒有號誌的路口試辦，該路口位在信義區周邊，有一定的交通量，周邊又有學校，是不錯的地點。繪製3D斑馬線後，路口有加裝設監視器，未來會觀察行車減速比例、路口事故率是否改善，再詢問行人意見，作為初步評估。

觀察2周後，若確實有降低駕駛車速，將進一步在有號誌的大型路口試辦，最快3月底可能在敦化民生路口畫設，整體計畫預計觀察半年，若效果不錯，可能建請交通部設置全國統一規範，屆時就會涉及修法。

(中國時報)