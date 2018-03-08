飛修乙級高中生 盼從軍報國

花蓮上騰工商飛機修護科高三學生曾維德。（許家寧翻攝）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮上騰工商飛機修護科高三學生曾維德，日前通過全國飛機修護乙級證照檢定，成為花蓮首位擁有乙級飛修證照高中生。曾維德表示，希望追隨哥哥曾凱杰的腳步，從軍報效國家，擔任修護國軍直升機重任，跟哥哥一起守護台灣。

曾維德表示，他與哥哥從小就對飛機深深著迷，鳳林國中畢業後也跟隨兄長腳步就讀上騰飛修科，在校期間曾前往日本全日空「見學」，更堅定他的航空夢，為準備這次檢定，一開始遇到許多瓶頸，尤其是拆裝飛機儀表電箱，很感謝老師指點迷津幫助他順利過關。

母親羅文伶也說，兄弟倆從小都是飛機迷，連休假都跑去學校練習修飛機，曾凱杰目前服役於陸軍航空旅601聯隊，擔任直升機修護工作，曾維德正全力準備統測，以投考空軍航空技術學院二專班、未來和哥哥一起保衛國家為目標。

飛修科主任陳志宏表示，飛修乙級術科測試內容包括機件保險、白鐵鉚合、鋼繩張力量測、儀表拆裝、軟硬管拆裝及飛機360度檢查等，難度頗高，由於這項證照自2015年才開放高中生報考，曾維德高一時先通過丙級檢定，這次又「跳級」一次過關，寫下該校紀錄。

陳志宏說，飛機修護為新興產業，業界飛修人才嚴重不足，成為業界及軍方爭相挖角對象，以國軍士官待遇起薪就有4萬元，若取得乙級證照，並通過大專學歷、英語認證，像是到民間漢翔公司等起薪至少也有5、6萬元，待遇穩定。

(中國時報)

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