東山農會總幹事夫妻遭起訴

2018年03月08日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市東山區農會總幹事余淑琴與夫婿李右山去年農會選舉時，被檢舉遷徙幽靈會員及賄選。檢調歷經1年的偵查，發現李某涉嫌先將農地過戶給陳慶銘、蘇武雄等2名友人，讓對方取得農會幽靈會員增加票數，待余連任成功再歸還土地，7日依偽造文書罪嫌起訴李某等4人。

不過，余淑琴喊冤說，起訴內容很多都不是事實，將與先生討論回應。李右山也強調，涉嫌偽造文書是檢方對他的認定，出庭時會拿出更多證據向法官說明，希望司法還他清白。

前年12月至去年2月間，南檢、台南市調處及台南市刑大等單位分別接獲民眾檢舉，指余淑琴（42歲）與李右山（45歲）共同以遷移幽靈人口方式，虛增東山農會會員數，以影響選舉結果。

檢警調接獲檢舉後，隨即調閱前年度東山農會會員入會資料、會費收入傳票及相關土地登記等資料，並傳訊相關人員。

檢調發現，選舉投票日前6個月，李某涉嫌將登記在余女名下的東山區大埔段、東山段各約1000坪土地，以贈與方式，無償過戶給陳慶銘（46歲）、蘇武雄（68歲），讓2人得以取得自耕農的資格加入農會，並配合參選會員代表；2人當選後，再投票給李某派系的人選，增加李派理監事的名額，讓余順利連任總幹事。

選舉過後，李某再以贈與、買賣等名義，將陳、蘇名下原屬李某的土地，過戶到余淑琴及尤姓友人的名下。

偵訊時，余女對此事表示不知情；陳蘇均供稱，因個人交情或長輩情分才配合李某指示，並未取得好處；李則推說，當時以設定抵押權的方式過戶土地給陳蘇，後因陳有繼承父親土地，蘇未能付清款項，才又將土地收回或過戶給他人。

不過，檢方認為，4人涉犯刑法行使使公務員登載不實文書罪嫌，除依法起訴外，至於4人涉犯行、收賄罪嫌部分，檢方也認定短暫贈與土地後又收回，只是為讓友人取得農會會員的手段，並無對價關係，處分不起訴。

(中國時報)