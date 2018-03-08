衛生局稱有安排 陳竹音斥說謊

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中國時報
╱基隆報導

特技演員陳竹音姊姊失蹤21天後，本月2日遭人發現半裸陳屍在基隆市愛三路二信大樓頂，死因不明。陳竹音指出，2月5日將姊姊接回基隆後，基隆市衛生局原表示將安置於暘基醫院，卻遲無下文，導致姊姊看診後離奇失蹤，對於衛生局事後「有安排妥善」的說法，陳竹音怒批：「說謊！」

陳竹音透露，自從龍發堂停業後，奶奶2月4日前往高雄將姊姊帶回基隆，基隆市衛生局當時來電表示，暘基醫院將於5日以電話通知入院，但奶奶從5日苦等到9日，都沒收到任何入院通知。

陳竹音說，奶奶無奈之餘，9日上午9時帶姊姊前往衛生福利部基隆醫院看診，並要求立即住院，但院方以只能提供1至2周短期安置為由拒絕，姊姊打完針後返家不久，上午11時許就跑出家門，直到3月2日才被人發現身亡。

部立基隆醫院表示，因該院屬於急性照護單位，沒有提供慢性精神病需要的長期安置機構，若屬急性病症會立即安排入院，但當時經醫師評估後，認為陳姊情況穩定，只需要每周定期回診取藥即可。

對衛生局事發後表示，是家屬要求過完農曆年再住院，陳竹音強調奶奶5日要求安排入院後，衛生局表示會再聯繫，接著就沒下文，才會到部立基隆醫院要求住院，且精神科門診處方明細上清楚記載主觀描述：「從龍發堂回來，市府安排住暘基等床」，衛生局的說法「一派胡言，推諉卸責！」

陳竹音也批評二信大樓疑為節省成本，裁撤保全人員，才導致姊姊事隔多日才被發現陳屍大樓頂樓，同樣難辭其咎。

(中國時報)

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