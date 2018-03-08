民進黨啟動提名 國民黨吳育仁表態參選

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中國時報
／嘉縣報導

翁章梁在民進黨嘉義縣長初選勝出，但人選始終懸而未決的國民黨，7日因自許是「救援投手」的前立委吳育仁表態願意接受黨的徵召參選嘉義縣長，選情似乎露出一線曙光。對於吳育仁的主動宣示，國民黨嘉縣黨部抱持樂觀態度，尊重黨中央的決定。

民進黨初選結束，吳育仁才在臉書PO文指國民黨會爭取和張明達合作，引來民進黨嘉義縣黨部主委林沐惠批評是見縫插針，分化同志情感，連國民黨縣黨部主委王啟澧也都說是吳育仁個人想法；沒想到，昨天傍晚吳育仁卻發表聲明，表示願意為黨挺身而出，接受黨的徵召選縣長。

吳育仁說，他對國民黨一直有使命感，如黨真的找不到人，他願意一戰；尤其當前黨產早被清空，他一定會替國民黨打一場不一樣的選戰。他還透露，過年前5天曾接獲黨中央徵詢，當時因女兒才出生，還在適應新手爸爸的生活未正面答覆，現在看到民進黨在嘉縣執政17年，2任縣長都因弊案判刑有罪在身，卻仍繼續派接班人參選縣長，令人擔心嘉義的未來，讓他決定即刻救援弊案叢生的嘉義縣。

民進黨即將展開5合一基層選舉作業，林沐惠表示，縣長人選已產生，預計10日就會召開黨代表會議，確定各選區要提名的議員名額數，除議員採過半數提名，鄉鎮長則以現任尋求連任為優先，等提到黨中央獲得核定後，再進行人選徵詢等通盤考量。

林沐惠還說，翁張2陣營在初選時打得這麼激烈，一方有情緒反應可以理解，但激情過後，總要理性面對，相信同志會有智慧，也相信民進黨一定會團結合作。至於張明達陣營對未來該如何因應仍未鬆口，僅強調尊重張明達的決定，以他馬首是瞻。

(中國時報)

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