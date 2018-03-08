鋼廠索賄案 郭信良無罪定讞

2018年03月08日 04:11 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

台南市議會副議長郭信良被控在7年前利用官田鋼鐵鍍鋅廠遭民眾抗議，主動找業者表示可協助環評過關索賄，歷審都判無罪，檢不服提上訴，最高法院認為上訴理由不符合刑事妥速審判法規定，判處無罪定讞。

檢方指控，郭信良與助理郭仲進在2011年8月與官田鋼鐵榮譽董事長陳協同餐敘時，表示如果官田生產的廢渣給他處理，環評就能通過；郭還向對方舉例有些廢棄物掩埋場雖然取得環評執照，卻遭市府撤照，就是因為「弄錯邊找錯人」。

2012年4月間，陳協同再邀郭信良到辦公室會談，郭表明會讓環評案通過，要求官田先撤件，重審時會幫忙處理市議員及自救會的成員，並疏通環保局；但陳男交付700萬前金後，環評案卻未過關，陳男於是終止支付尾款，檢方偵結將郭信良、郭仲進起訴。

台南地院認為，郭信良收取了700萬元，但他事後無法阻止群眾及議員的抗爭行動，不能因此認為他從一開始就存有詐騙犯意，檢方不能證明郭的貪汙犯行，將郭信良、郭仲進判決無罪，但檢不服提上訴。

台南高分院認定，沒有證據證明郭信良向陳協同施用詐術的情事，且陳當時同意以1200萬代價委託郭男協助處理民眾抗爭或官田鋼鐵公司環評案，是陳男自己評估後決定，並非郭施用詐術，因此將郭信良等人判決無罪，檢再上訴，最高法院駁回確定。

(中國時報)