露營打赤腳 鉤蟲入侵5歲童

2018年03月08日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

新興田園樂、親近大自然，卻讓鉤蟲再度找到孩童當寄生。彰化福興5歲王小弟常參加露營，因不明手腳瘀青，轉診到彰化基督教兒童醫院血液腫瘤科就診，才發現王小弟腸道內有鉤蟲寄生蟲，造成貧血，確診並投藥治療後，才恢復正常。

王小弟家庭並非務農，父母親崇尚自然，除讓孩子在附近農田赤腳玩耍，還常常帶他跟哥哥一起到野外露營，赤腳快樂地享受「接地氣」，卻被鉤蟲悄悄找上，嗜酸性白血球偏高。

彰化基督教兒童醫院血液腫瘤科主任王士忠醫師，為王小弟安排多項檢查，並無發現任何腸胃症狀，骨髓檢查也沒有異常，卻貧血。最後經大腸鏡檢查，在大腸與小腸連接處，零星發現許多隻1公分左右鉤蟲成蟲。

王士忠指出，鉤蟲幼蟲孵化，喜群聚1至2公分表淺潮溼、疏鬆泥土，若赤腳接觸，幼蟲可能從皮膚進入人體，再沿靜脈、肺、咽喉，吞嚥進入小腸，吸附在小腸壁上吸收養分，並長成成蟲、甚至再次產卵，從感染到成蟲、交配後又產卵，大約2個月。

王士忠提醒家長們，過去農田使用水肥，鉤蟲問題較常見，如今社會風氣又開始鼓勵親近大自然，赤腳帶來寄生蟲的危害隨之增加。幼童如罹患寄生蟲疾病，會不明肚痛、臉色不好、手腳瘀青等症狀，未加治療會有缺鐵性貧血、血便，嚴重者可能會影響孩子的心智及身心發展。

(中國時報)