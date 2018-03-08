營養午餐要收費 萬里區家長怒

萬里區6所國中、小營養午餐原本全額補助確定改為部分補助，近期家長收到繳費通知單後非常不滿。（本報資料照）

友善列印
中國時報
／新北報導

受到核二廠發電補助金減少3000萬影響，新北萬里區公所取消轄內6所國中、小免費營養午餐，改為每月每人繳200、300元，有家長收到繳費通知書氣得跳腳，認為經濟部已追加專款補助，區公所仍執意收費，質疑補助款被挪往其他用途。

萬里區公所因應核二廠發電回饋金減少，去年底宣布取消免費營養午餐，當時引發不少民怨，認為不應該拿孩子開刀，經濟部得知協調台電額外再補助700餘萬元，但該筆款項仍不足以彌補回饋金短少缺口，區公所考量整體資源分配，維持營養午餐部分收費。

萬里區6所國中、小學生家長近期接獲繳費通知，公告原本全額補助營養午餐，3月起改為每人補助500元，國小每月須繳200元、國中300元，低收入戶、中低收入戶、身心障礙者除外；有家長質疑，台電除先前已補助700多萬，又再加碼補助700餘萬，就是為了讓免費營養午餐維持，沒想到最終還是要收費，究竟補助款都跑去哪？

萬里區長謝文祥解釋，去年因台電未事先提供回饋金額度，區公所估算短缺5000萬元，因此研擬把每月全額補助改為補助300元；今年回饋金實際短缺約3000萬元，通盤檢討後把補助金調高為每月500元，降低學生家長負擔。

至於台電額外再補助700餘萬元是否挪作他用，謝文祥說，根本還沒核定，目前還在申請及協調款項用途階段。即使一切順利，後續還要編列預算送議會審議等，並非有錢就能馬上用。

謝文祥強調，資源有限需要通盤考量，後續若有專款指定社會福利用途，會把補足營養午餐補助差額優先列入考量，以恢復免費營養午餐為目標。

(中國時報)

虐童案幼兒園 遭爆衛生差 搶手！ 惠來厝段等3處社宅招標

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。