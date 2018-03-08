營養午餐要收費 萬里區家長怒

2018年03月08日 04:11 中國時報 林縉明 ／新北報導 ／新北報導

受到核二廠發電補助金減少3000萬影響，新北萬里區公所取消轄內6所國中、小免費營養午餐，改為每月每人繳200、300元，有家長收到繳費通知書氣得跳腳，認為經濟部已追加專款補助，區公所仍執意收費，質疑補助款被挪往其他用途。

萬里區公所因應核二廠發電回饋金減少，去年底宣布取消免費營養午餐，當時引發不少民怨，認為不應該拿孩子開刀，經濟部得知協調台電額外再補助700餘萬元，但該筆款項仍不足以彌補回饋金短少缺口，區公所考量整體資源分配，維持營養午餐部分收費。

萬里區6所國中、小學生家長近期接獲繳費通知，公告原本全額補助營養午餐，3月起改為每人補助500元，國小每月須繳200元、國中300元，低收入戶、中低收入戶、身心障礙者除外；有家長質疑，台電除先前已補助700多萬，又再加碼補助700餘萬，就是為了讓免費營養午餐維持，沒想到最終還是要收費，究竟補助款都跑去哪？

萬里區長謝文祥解釋，去年因台電未事先提供回饋金額度，區公所估算短缺5000萬元，因此研擬把每月全額補助改為補助300元；今年回饋金實際短缺約3000萬元，通盤檢討後把補助金調高為每月500元，降低學生家長負擔。

至於台電額外再補助700餘萬元是否挪作他用，謝文祥說，根本還沒核定，目前還在申請及協調款項用途階段。即使一切順利，後續還要編列預算送議會審議等，並非有錢就能馬上用。

謝文祥強調，資源有限需要通盤考量，後續若有專款指定社會福利用途，會把補足營養午餐補助差額優先列入考量，以恢復免費營養午餐為目標。

(中國時報)