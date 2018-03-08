搶手！ 惠來厝段等3處社宅招標

2018年03月08日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

豐原區安康段社會住宅為台中市第一處社會住宅，開放申請中籤率約11％，社會住宅反應熱烈。台中市政府7日表示，今年接棒興建的西屯區惠來厝段、太平區永億段及育賢段3期等3處基地，將提供810戶社宅，完工後以基地周邊租金市場行情7折出租，有效減輕居住負擔。

住宅處針對這3案的計畫期程，預計2018年設計、2022年上半年完成主體建築，目前辦理委託設計監造技術服務案上網公告招標作業。

其中，位在7期旁西屯區惠來厝段，基地2112坪，規畫興建400戶以上1房型、2房型、3房型，導入社會服務站、民眾活動中心、租賃服務中心、社宅資訊諮詢站、共好實踐基地、實驗店舖及一般店鋪等軟體設施受建商青睞。

該案基地三面臨路，北側臨青海路、東側惠中路，並毗鄰台灣大道，周遭有捷運、公車、台74縣道及國道1號，交通非常便利，附近有市政府、歌劇院、惠來國小、文華高中、逢甲大學、新光及遠百商圈。

太平區永億段基地約1419坪，將規畫興建160戶，並導入托嬰中心、社會服務站、店鋪、青創店鋪等軟體相關設施；基地5公里範圍內有6處產業園區及2處都市計畫工業區，為台中市就業機會最密集的區域之一。

太平區育賢段3期基地約1928坪，將規畫興建250戶，導入生活型態與親子手創等共享型態，生活機能佳。

(中國時報)