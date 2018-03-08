2018年03月08日 04:11 中國時報 桑品載

世事難料，舉世認為互不相讓且隨時都有可能發生軍事衝突的美國與北韓，情勢急轉直下，有可能要坐上談判桌，而且主動釋放出善意的竟是一再揚言和美國誓不兩立的北韓領導人金正恩。

向來的形勢是美國強硬地要求北韓「去核」，川普用盡美國的強勢地位，要求全球在多方面封鎖北韓，尤其是在經濟上和軍事物資上，並表示北韓若不停止發展核武，就無談判空間。但北韓不但不屈服，核武試爆及彈道飛彈試射，次數更多，威力更強。

南韓處境十分尷尬，一方面在戰略上是美國夥伴，另方面，北韓一旦動武，無論打日本或美國，南韓都首當其衝。北韓真的願意用南韓同胞的生命作祭品嗎？或相對而言，南韓人民甘於作祭品嗎？這從平昌冬奧中南北韓所展現出的和睦態度可窺出端倪。

開幕時雙方共用一面「韓國旗」，由雙方運動員共同持著這面旗幟進場，雙方還共組了一支冰球隊，成績雖不理想，但是「自己人」的精神顯現無遺。南韓總統文在寅以高規格接待北韓代表團，運動會期間，南韓人民僅有小規模反北韓活動，顯示南韓人民雖處在戰爭威脅下，且也多數不接受北韓政治體制，但根深蒂固的民族認同使彼此相濡以沫。

從1950年爆發韓戰後，南北韓以板門店為界，關係一直緊張，發生過各式衝突，但雙方又都主張統一，南韓且設有「統一部」。2000年及2007年，南韓總統金大中和盧武鉉還曾率團親往平壤與北韓領導人金正日會面。統一之念，一直在雙方政府的心中。

金正恩於5日接見南韓特使團，向團長鄭義溶坦率表示，北韓願意與華府討論去核與雙邊關係正常化議題。北韓背後的盤算是什麼？這個重大訊息經由金正恩之口向南韓釋出，北韓沒有把南韓當敵人，甚至視為「自己人」的意義是很清楚的。

從南北韓關係來比較兩岸關係，最大的不同處是國家認同的歧異，前者儘管處在複雜的國際環境中，但雙方共有韓國，不視對方為「敵國」，則是彼此關係中的最大公約數，在台灣卻成為「異數」，民進黨以「台獨」為執政軸心，「仇中」、「去中」思想散布在它的各項政策中。蔡英文取得政權後，即公開表示：「這是最後一次機會。」所謂「機會」便是「台獨」。

大陸正在北京舉行的人大會議中，釋出31項「惠台」措施，賴清德對這些措施的唯一解釋是：「這是中國要併吞台灣。」大陸當然有收復台灣之念，所以「惠台」是統戰手段其理亦明，但當台灣社會正處於「五缺」之困時，民進黨政府不從解決民瘼角度去分析這31項之「惠」在哪裡，只看到對台獨推展不利，蔡英文前些時還宣稱改善兩岸關係需雙方都以智慧釋出善意，且自稱已釋出了許多「善意」，難道賴清德的「敵意」也合乎蔡英文「善意」的意涵嗎？

沒有韓國人認為自己不是韓國人，但在台灣，「中國人」已被炒作成為禁忌。民進黨口中的「中國」是「他國」或另一國，所以蔡英文將兩岸關係置於亞太關係中，是各自獨立的關係。蔡英文執政時，許多人疑慮兩岸關係會惡化到如兩車對撞，但蔡英文的這部車不是相向而行，是調轉車頭背向而行，大陸看到的是車尾燈，不是車頭燈，「台灣獨立」云云，不過是在荒煙蔓草中橫衝直撞罷了。（作者為自由作家）

(中國時報)