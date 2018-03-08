從永康街看台灣的「一葉知秋」

2018年03月08日 04:11 中國時報 林谷芳

幾天前，一位早年移居香港，因我的因緣愛上永康街，前兩年也在此開了店的學生，悄悄地將店收了，她與我提及永康街，提及她熱愛的台灣，提及從永康街看台灣的「一葉知秋」。

台灣喜談文創，喜談「最美的風景是人」，前些年，永康街在外人，尤其大陸文化人眼中正是個代表。在這裡，台北的巷弄文化被發展到一個高度，正應了大陸朋友喜歡引用我說台北的一句話：「十步之內，必有芳草；陋巷之中，就有春天。」

永康街的巷弄文化的確不同於一般，一般巷弄雖呈現著生活的軌跡、人情的貼近，永康街則又聚焦了從傳統衍伸而出的美學品味，在此，你盡可淘到美而實用的生活用具，從日常的杯盤、茶、香、布衣，到文物書畫；走在這裡，你更可以不經意就能看到一家茶屋、一間台灣懷石料理、一間琴館，而推開小小公寓的門，裡面也可能就是滿滿卻不貴，且還堪用的「文物」。

正因有如此濃郁的生活美學氛圍，街雖小，巷雖窄，卻吸引了許多有心的來訪者，前些年，大陸朋友絡繹不絕而來，而每次來，除帶回滿囊的「戰利品」，也帶回台灣的人情溫潤，帶回他們想像中的文化生活。

不止於此，永康街對大陸朋友的吸引力，更來自台灣特殊地緣與歷史造就的文化氣質，在此，大陸朋友從器物與生活態度可以領略到自然流淌的中國人文，而在這基底上又看到了日本簡素樸質、長於細節的特質，正是這兼具中、日的色彩讓來者驚嘆，直說這是台灣文化的魅力。

的確，過去永康街某種程度何只是台北的一個文化象徵，它還是台灣優質文化的縮影，生活、自然、樸素、謙抑、重視細節卻有深度，揉合了中國文化與日本的某些特質。而大陸這些年「井噴式」經濟的興起，許多菁英開始追求「自然而在」的中國文化生活，也開始提倡日本的職人精神，這些都能在永康街看到具體而微的例證，也難怪會相互告知，接踵而來。

但曾幾何時，情形卻變了。最初的變化出現在3、4年前，因大量觀光客湧進，房租變貴，永康街逐漸變成一條小吃街，原來帶有高文化意涵的店只好轉至附近更小、更偏的巷弄；這兩年，又因兩岸急凍，陸客不來，這些商家亦門可羅雀，最近乃紛紛關上了大門。原來反映著台灣文化魅力的一條街廓，就這樣近乎消失。儘管人潮依舊鼎盛，儘管觀光宣傳上依舊以「康青龍」為訴求，但已流失了原先的內容。

孰令致之呢？真要說，一來自觀光的短視。台灣這些年似乎已安於作「小吃大國」，媒體、出版，乃至政府的訴求無不如此。另一則來自文化作為的淺碟。文創往往只成為小確幸的創新，卻不從更深的文化基底做起。

但兩岸政策在這裡也還扮演著關鍵角色。

台灣的「去中國化」何只讓這類文化不受重視，使台灣對陸客的吸引迅速減低，更使台灣最強有力的利基不在；而於此同時，日本卻歡迎大陸觀光客的到來，大陸朋友直接到日本學習的也越來越多，永康街呈現出來的中、日文化交融魅力，以及可提供同文同種大陸朋友的經驗也就被略過了。

針對這些變化，也許有人會說，就是一條小街嘛！何必在意。的確，永康街是條小街，小街的興衰變化也只是城市的一角，但因它獨有的特質，它的變化更就反映著台灣整體的變化：「去中國化」下，文化的淺碟；只看今朝下，觀光的急功近利：小確幸下，小而輕薄的經濟作為；自我感覺良好下，就以浮面熱鬧掩蓋了優勢的流失；缺乏前景下，文化的消費萎縮。

而最後，還有那「衣懷寶珠而不自知」下，讓自己的利基盡失，自家子弟也只能單打獨鬥乃至流落他鄉。

的確，關門不做是種因應，另種因應，是應對陸客的前往日本，有些人乾脆這邊關門，那邊到奈良、京都去開家店，這些年，日本的房價租金相對便宜，也還是個不錯的選擇。

只是，少數的店家也許能在異鄉異地找到春天，我這熱愛台灣的大陸學生也可以將店關了，但其他的人呢？（作者為台北書院山長）

(中國時報)