2018年03月08日 04:11 中國時報 劉國興

做事向稱快、狠、準的南韓，在平昌冬奧結束後第8天，派特使鄭義溶赴平壤兩天內完成階段性兩大任務，他在記者會宣稱：一、金正恩首度承諾，如果北韓安全獲得保證，願與美國談判放棄核武並與美國建交，且與美對話期間，不會進行核武試爆或彈道飛彈試射；同時保證不對南韓使用核武或常規武器。二、金正恩同意4月底在兩韓交界板門店南韓一側的「和平之家」舉行第3次兩韓峰會。

金正恩此次不但拋出橄欖枝還放出和平鴿，也做足面子給南韓。球如今在美國手上，川普初步反應，尚稱正面。各界對此忙於解讀，是否朝核之春已將來臨？

其一，美朝雙方對話條件已設定。美國各階層官員一向強調的北韓必須先棄核才對話，是要對方無條件投降，不合對話或談判邏輯。此次金正恩主動表示以自身安全得到保證為條件，願談棄核主題，實屬難得並較合邏輯。美國大可接招展開對話，至少要求北韓棄核之條件可正式提出，至於是否接受北韓要求保證安全的條件，可能的發展是對北韓的條件提出相應接受的條件。

其二，雙方談判本錢的強弱已高下立判。金正恩一向視發展核武是金氏王朝的保命符，可嚇阻類似伊拉克海珊或利比亞格達費被美斬首的命運。如今連差一步就完成的生存之道都不顧了，顯然玩不下去而必須緩衝。據多項報導聯合國安理會的9輪經濟制裁，效果漸顯。美國於本年1月25日、及2月23日及3月6日再單獨全面加碼，頓使缺乏天然資源阮囊羞澀的北韓無法再玩燒錢的核武遊戲了。美國洞悉北韓的弱點，鷹派的美國副總統彭斯數日前仍不改參加冬奧開幕時對北韓官員的冷漠態度，續強調美將對北韓施加最大制裁之壓力，直至北韓棄核為止。另外美國也深知如比拳頭，美國要大得多。

其三，南韓的角色怎麼續攤。鄭義溶此次外交出擊的成功令人驚豔，不但在美朝間做了潤滑的甘草，快速敲定兩韓峰會首度在南韓境內舉行，也保障了首爾不被北韓軍事攻擊。不意外地其將在最短時間內率團赴華府向美簡報並共商後續因應之道。目前可以觀察得到的是，原本因平昌冬奧順延的4月初美韓「鷂鷹」聯合大軍演，今為使4月底兩韓峰會氛圍不致太差，南韓實已巧妙地為此即將面臨的難題解套，行將於華府之行強烈建議「鷂鷹」再度延期或縮小規模。

朝核問題這幾天戲劇性的變化，讓我們看到美朝雙方可能對話的契機，雙方交鋒的本錢也約可估算，南韓外交的人才與智慧也值得借鏡。（作者為台大政治系兼任副教授，退休大使）

(中國時報)