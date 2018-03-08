兩岸公益交流 審慎樂觀以對

2018年03月08日 04:11 中國時報 王如玄

日前大陸國台辦宣布惠台31項措施，引起國人對人才流失的憂慮。而這31項惠台措施中，包括一、兩岸民間交流機構可申請兩岸交流基金項目；二、鼓勵台胞和社團參與扶貧、文教、公益和社區建設等基礎工作的公益部分。

雖然，兩岸官方處於冰河期，但民間社團仍持續在各領域發揮所長，無論是在學術、社會工作方面，進行不同型態的大小交流。此次大陸將公益納入吸引台灣人工作之一，政府也必須及早因應。

台灣社團對社會的進步發揮重要影響力，一直是大陸人士極力取經的對象。以台灣婦女運動為例，《家庭暴力防治法》、《性侵害犯罪防治法》、《民法》親屬篇的修正、《性別工作平等法》等法制建構，以及受暴婦女兒童保護服務的運作及操作，皆是在民間團體倡議下，獲致重大突破及發展，使得台灣成為亞洲國家中第一個擁有《家庭暴力防治法》及保護令的國家。這些歷程及寶貴經驗，在兩岸之間已是隱形的交流，透過兩岸民間團體的努力，台灣的專業工作者本於人饑己饑、人溺己溺之情懷，協助大陸民間建置相關社會安全的基礎工作，並分享彼此心得經驗。

大陸開放申請兩岸交流基金，吸納台灣的公益社團，應是肯定台灣在社會安全網的成就、弱勢議題的研究成果及社團人才的多樣性。這幾年，大陸在經濟發展得以溫飽之後，為弭平社會貧富懸殊，無論在深耕社會安全的根基、立法保障弱勢、社團倡議的動能，已不同以往。尤其當大陸成為世界經濟大國，如何回歸其社會主義的基本核心價值，變成是在富強之後必須突破的公共政策治理重點。

從公益助人、多多益善的角度，愈頻繁且專業的公益交流，對於兩岸人民而言，是正向的發展，彼此交換不同的扶助弱勢經驗，有助於解決在全球化浪潮下的貧窮循環及社會問題，其實政府可以「利他利己」的正面態度支持，不必當然為反對而反對，更可以進一步建立鼓勵台灣人將海外交流經驗，回饋到台灣扶貧助弱的機制。

公益以人為本，不分國界，公益的軟實力，可以打破兩岸政治及意識形態的藩籬，顯現台灣的高度及人文關懷，並且拉進彼此距離，實現同樣價值理念，提供沃土，有利於未來兩岸平台的建構及對話，長遠來看，對台灣而言，未嘗不是一件好事。

要提醒地是，當大陸大舉向台灣公益人才招手，雖然台灣民間團體活力無窮，但容量畢竟有其上限，必然對台灣的人力資源使用產生排擠效應，影響台灣民間團體供給台灣社會的效能及貢獻。政府與其冷眼以對大陸惠台措施，不如審慎思考如何創造優質的公益環境及留住台灣公益服務人才，並認真面對人才流動後所致的社會安全網破口，那才是真正要做的事。

同時，大陸畢竟不是台灣，台灣民間團體及人才進入大陸，面對大陸政治環境，必須小心應對。因此，同樣期盼大陸珍惜台灣累積不易的公益成就及人才，落實兩岸公益交流的互惠精神。（作者為華夏社會公益協會理事長）

(中國時報)