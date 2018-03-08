2018年03月08日 04:11 中國時報 鄭文中

《民法》第148條規定的誠實信用原則，向來有「民法帝王條款」之稱，誠信原則標示了現代民法的里程碑，同樣也反映在上市櫃公司的經營管理者，包括董事長、總經理或實質負責人的專業倫理上，除法律外，主管上市櫃公司業務的金管會亦訂定相關辦法，間接加以規範。

例如「發行人募集與發行有價證券處理準則」第8條第15款，上市櫃公司辦理現金發行新股等案件，發行人或現任董事長、總經理或實質負責人於最近3年內，因違反《公司法》、《銀行法》等或犯貪汙、瀆職、背信等違反誠信之罪，經判決有期徒刑以上之罪者，金管會得退回其案件。

從文字上看來，主管機關金管會看似有裁量權限，但金管會有無能力正確判斷頗有疑義，為免裁量不公引發弊端，金管會應予以退件；而且應修訂募發準則，對於有違反誠信之罪者提出任何發行新股案，審核標準應更嚴格，若董事會未有實質改組，可考慮限制其提出。

老牌家電製造商大同公司近來積極布局綠能產業，然而老店新開過程，經營階層卻有一系列疑似脫法行為，從去年時任大同公司董事長林蔚山因違反特別背信罪，遭台灣高等法院判刑8年、併科3億元罰金開始，此案雖尚未確定，但基於誠信經營原則，林蔚山早應辭去董事長職務。

去年底大同公司發布重大訊息「決議辦理現金增資」，林蔚山在背信罪弊端未釐清前，依募發準則及誠信倫理，不應提出發行新股案。本月1日，大同公司再發布重大訊息「林蔚山辭去董事長及董事職務，董事會改選林郭文艷擔任董事長」，董事一致推舉林蔚山為大同集團總裁。

事後，林蔚山雖然婉辭總裁，但其配偶林郭文艷接任大同董事長，已坐實林蔚山對大同公司仍有實質影響力，如同「影子董事」，目的不外乎使大同現資案通過，明顯是脫法行為。

金管會主委顧立雄去年上任後，大刀揮向永豐金及中信金兩家上市公司，並向金融圈宣示高標準、零容忍的公司治理時代來臨。基於維持交易秩序、保障投資人權益，金管會對於其他上市櫃公司應一視同仁，以相同標準適切運用法律工具，彰顯施政決心。顧立雄也曾表示，不能容忍金融機構影子董事存在，如今大同公司此種影響公司治理的脫法行為，顧立雄豈能容忍坐視？

此外，獨立董事未忠實履行義務，防堵經營者的脫法行為，恐已損及全體股東利益，甚至有背信之虞，權責機關應介入追究，以昭公信。（作者為中國文化大學法律系副教授）

(中國時報)