社論—仍要留給民進黨調整的空間

2018年03月08日 04:11 中國時報 主筆室

大陸國務院總理李克強在兩會政府工作報告，再度重申會在「九二共識」基礎上推動兩岸關係和平發展，他也承諾繼續擴大兩岸經濟文化交流合作。前不久大陸國台辦、發改委會同其他29個部委辦，共同出台進一步促進兩岸經濟文化交流合作的31條措施，新時代大陸對台政策架構已相當清楚明確，軟的更軟，硬的也會更硬。

所謂硬的更硬，主要反映在揚棄以「對等協商」為兩岸互動策略，改採單向統一政策。在快速崛起、腹地廣大的優勢條件下，大陸對台灣愈開放，磁吸效應就愈強，在大陸土地實現兩岸融合，建構兩岸命運共同體的成功可能性就愈高。這也表示，大陸在原則立場問題上不會對台灣讓步，對「九二共識」的堅持也不準備轉圜。維繫兩岸交流的「創造性模糊」，將被「戰略清晰」取代，蔡英文政府要嘛退讓，要嘛走向對抗，沒有模糊地帶。

站在大陸角度，特別是從鬥爭的角度，戰略清晰殺傷力更強，對民進黨政府來說，則意味兩岸議題話語權的喪失，只剩下冷對抗與熱對抗的選擇。但對兩岸民間關係與心靈契合統一大業而言，「戰略清晰」卻可能造成負面影響。台灣人民即便前進大陸，與台灣還是有千絲萬縷的連結，更何況還會有相當比例的台灣人選擇留在台灣生活工作。這些人將成為大陸對台政策的盲點。

大陸若要推進兩岸同胞心靈契合，就不能單純從經濟層面爭取台灣民眾用腳投票，還須認知縮短兩岸民心距離的重要。大陸在基本原則立場上當然應有所堅持，但也要留給台灣一定的空間。畢竟，兩岸政治難題非一朝一夕能解決，需要從文化、情感層面逐步化解，為兩岸政治破冰營造必要的友善氛圍。更何況，台灣內部也有自己的難題亟待解決，國族認同分歧與族群對立的問題，也需要時間來逐步化解。

台灣當然不能只求大陸讓步，而必須找出重新建構兩岸關係架構的有效策略，逃避和消極只會讓台灣進一步落入被動，失去主導兩岸融合路徑的能力。首先，台灣應該更有自信，無須「恐中」，更不必害怕「統戰」，大陸國力強勢崛起，台灣相對退步，但並非全無長處，教育開放、製造業優勢、持續增加的外匯存底、龐大的民間財富等，面對大陸無需恐懼退縮。

民進黨政府即便不接受九二共識，也無妨，畢竟這原本就是蘇起總結九二年會談成果的創意。更重要的是，民進黨政府必須回到九二歷史事實，針對一中原則和兩岸關係的政治定位，提出自己的創意表述，對九二共識帶來的和平發展成果，尤其馬習會的事實與成果，也要有所交代，才有可能與大陸取得新共識，並在新的共識基礎上重新推動兩岸官方互動。

在取得新共識前，民進黨政府應該理解認知，兩岸互動，特別是民共互動，前提在於互信的建立。互信的前提就是不推動法理台獨，只有這樣，大陸才沒有理由對台灣進一步施壓，台灣也才可以倒逼大陸在「九二共識」的問題上靈活調整，願意尋求新共識。

對民進黨政府來說，接受一中並不意味投降，美國有自己的「一個中國」定義，民進黨也可以有自己的定義。可行之道，應從兩岸文化連結，以及台灣人就是中國人的族群認同著手。民進黨至今堅持持台獨神主牌不變，但基於選舉需要曾經兩度通過決議文修正台獨主張，蔡英文總統從未明示她不是中國人，民進黨取得中華文化總會控制權之後，曾明白要求無需更名，去年黨代會後，她曾呼籲黨內要重新思考與大陸的關係，可以判斷她在兩岸問題上的務實。

大陸在兩岸問題上已取得絕對優勢，台灣對大陸過去30年的改革開放曾經有過貢獻，未來在地緣政治、經濟力量及文化軟實力上，都是不可或缺的一塊拼圖，在「硬的更硬」的同時，也要為民進黨務實調整大陸政策保留空間。

(中國時報)